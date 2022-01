Mañueco acatará "gustoso" lo que se decida desde la justicia sobre debates

Ha insistido en que es la Junta electoral y los Tribunales quienes deben dilucidar si abrir o no el debate a todos los partidos y no sólo a los que tengan grupo propio en las Cortes

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que acatará "gustoso" lo que se decida desde la justicia sobre los debates electorales tras las medidas cautelarísimas solicitadas por VOX con el fin de participar en los 'cara a cara'.

En concreto, Fernández Mañueco ha insistido en que es la Junta electoral y los Tribunales de Justicia quienes deben dilucidar si abrir o no el debate a todos los partidos y no sólo a los que tengan grupo propio en las Cortes. No obstante ha recordado que desde el equipo del campaña del PP se manifestó su voluntad para abrir los debates electorales a todos los partidos con representación en las Cortes.

Sobre un tercer debate el candidato 'popular' ha insistido en que está abierto a todas las posibilidades siempre que se ajusten a la legislación electoral o lo decidan los tribunales de justicia.

En cuanto a la posibilidad de acuerdos con otras formaciones tras las elecciones, Fernández Mañueco ha rechazado barajar ese escenario para reiterar su intención de conseguir la mayoría suficiente para que el PP gobierne en solitario.

En este sentido, ha avanzado que la campaña electoral del PP que arranca el viernes será "equilibrada". "Me gusta pisar el territorio y hablar con la gente, voy a trasladar un mensaje optimista, de ilusión y de futuro", ha zanjado.