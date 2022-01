El presunto grupo de proxenetas nigeriano en Salamanca niega que obligasen a las mujeres a prostituirse

El juicio ha comenzado este lunes con la declaración de los seis acusados, quienes dicen no conocerse. La Fiscalía pide una condena de casi 50 años de prisión

La Audiencia Provincial de Salamanca acogía este lunes, 24 de enero, la primera sesión del juicio contra seis personas acusadas de trata de seres humanos por la que la Fiscalía pide una condena de casi 50 años de prisión a los cuatro nigerianos acusados.

La presunta líder del grupo, J.O., ha negado estos hechos señalando que ella acogió en su casa a tres mujeres y que estas le pagaban solo por el alquiler y las facturas. Negando en todo momento que obligase a las mujeres a ejercer la prostitución y negando que las amenazase con rituales de vudú. En lo que respecta a los preservativos encontrados en el registro de su casa, ha señalado que “los usaba para protegerse así misma porque ella ejercía la prostitución”. Cuando ha sido preguntada por las bolsas que tenían sangre, uñas y pelo que se encontraron en el registro, ha destacado que “las traían las chicas”. Otro de los acusados y hermano de la presunta líder D.O., ha declarado que no conocía al resto de acusados y que él vino a España porque es homosexual y en su país está prohibido. En lo que respecta a la prostitución, ha destacado no saber nada.

Otros dos de los acusados, también hermanos entre ellos, han repetido que no conocían al resto de los acusados. Alegando que él, de iniciales G.I., hizo el viaje para venir a España destacando que se equivocó de coche y “fue secuestrado”. En ese sentido, su hermana, F. CH.I. , que ya residía en Salamanca, ha declarado que regentaba una peluquería en la capital charra y que tuvo que traspasar para el rescate de su hermano. “Iba bien, pero todo cambió cuando recibí una llamada de mi hermano diciéndome que estaba secuestrado y pedían mucho dinero”. En lo que respecta a la mujer que acogió en su casa, ha declarado que se lo pidió otro hermano que está en Nigeria y que “fue engañada”. En su relación con J.O., ha declarado que la conoce de ir “1 o 2 veces a la peluquería”.

Por su parte, los otros dos acusados, O.M.C. y E.D, son un hombre y una mujer que son pareja. Ella regenta un club en Zamora y ha señalado que “las chicas solo pagan el alquiler de la habitación”. Pero sí han añadido que por lo que a ellos les respecta, las mujeres “ejercían libremente” la prostitución.

Los hechos se remontan a 2017, cuando supuestamente los acusados engañaban a mujeres para que viniesen desde Nigeria a España y una vez aquí, las obligaban a ejercer la prostitución, utilizando en ocasiones violencia y coaccionándolas con rituales de vudú.