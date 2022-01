El 'Toro de San Blas' caldea los ánimos entre la corporación de Babilafuente, mientras el alcalde asegura que "podrá realizarse más adelante, cuando la situación mejore"

La celebración del tradicional ‘Toro de San Blas’ en Babilafuente, festividad que parecía recuperarse este año el próximo 5 de febrero gracias a la asociación Pasión Taurina Babilafuente, parece estar en el aire tras la polémica suscitada por la primera decisión del alcalde para no acudir a los permisos necesarios para su celebración, aludiendo a la situación sanitaria actual.

Una problemática que ha encendido los ánimos en la localidad, especialmente contra el regidor municipal, Lorenzo Bautista, quien debía de encargarse de la petición de dichos permisos para la celebración de este destacado festejo taurino.

En declaraciones a SALAMANCA AL DIA, responsables de la asociación han explicado que “hablamos con los componentes del Ayuntamiento por el mes de octubre más o menos para ver como veían la posibilidad de llevar a cabo el festejo y nos dijeron que adelante. Pero hace 15 días empezaron a llegar rumores de que el alcalde no quería llevarlo a cabo por la situación actual de contagios. Realizamos una llamada el jueves pasado al alcalde y estaba cerrado en banda por el miedo a la situación sanitaria…le dijimos que como íbamos a suspender a 15 días del festejo y nos dijo que no pensaba firmar documentación alguna y le pedimos que nos diera la oportunidad de esperar como evolucionaba la situación. Él nos comentaba que esperáramos al Pleno del 27 de enero y hacerlo por votación, pero el último día de plazo para enviar documentación y poder realizar el evento es el 25 de enero…pero nada, negado en banda hasta el Pleno” y añade que “no podemos esperar a esa fecha a tan poco tiempo de la celebración, con todo anunciado y patrocinadores comprometidos…estamos pagando un plato roto de la Corporación. Entre ellos no se entienden y paga la asociación los problemas internos que ellos tienen”.

Desde la asociación taurina aseguran que “ante la incidencia covid creemos que si se puede realizar o esperar hasta la semana previa para tomar decisiones, y si no puede ser ahora podría ser en un mes…ya hay localidades que están realizando eventos y estos festejos populares, que son de calle, llevados a cabo con mascarilla y medidas puede sacarse adelante. Es una pena que ya con los toros comprados y la gran inversión realizada no podamos llevarlo a cabo”.

Por su parte, el alcalde de Babilafuente, Lorenzo Bautista, ha explicado a este medio que “quiero que la gente tenga muy claro que no soy antitaurino y nunca me he negado a que se celebre el Toro de San Blas. Pero creo que debe realizarse cuando la situación sanitaria lo permita, si es un poco más adelante así será, pero no me niego a que se lleve a cabo” mientras emplaza a la sesión plenaria del próximo jueves 27 de enero para la toma de decisiones por votación.