Unionistas toca el cielo y vuelve a playoff con una remontada agónica al Rayo Majadahonda (2-1)

Unionistas ha tocado el cielo y ha vuelto al playoff con una remontada agónica al Rayo Majadahonda (2-1). Salinas y De Miguel se han erigido como héroes de un partido que parecía perdido para los salmantinos después de haber mostrado dos caras sumamente diferenciadas. Así, ellos solo han acabado la primera vuelta del Grupo 1 de Primera RFEF por detrás del Dépor y el Racing y con 14 puntos de ventaja con el descenso.

En la alineación, Dani Mori ha sido fiel a su idea y no ha agitado el árbol con Íñigo Piña, que ha sido suplente, por lo que su once inicial ha resultado ser más que reconocible a pesar de las tres bajas de Bloch, Mandi y Espina junto a la ausencia del brasileño Iago Souza. De este modo, Salva ha formado bajo palos; línea de cuatro en defensa para Mier, Ramiro, Manu Sánchez y Salinas; doble pivote en el medio con Acosta y Cortina; bandas para Íñigo y Rayco y el ataque ha quedado para Pitu y De la Nava.

Ambos equipos han empezado el partido buscando el juego directo sobre sus hombres de ataque, pero el que ha golpeado primero ha sido el bando visitante. Raúl Sánchez ha partido desde el costado zurdo del campo, ha encarado a Mier, se ha ido de varios rivales más y ha disparado, pero el que realmente ha salido beneficiado de la jugada al marcar a placer en el rechace lleva el nombre de Héctor.

A partir de ahí, el primer tiempo ha dispuesto de poca historia. Unionistas no se ha encontrado nada cómodo en su propio feudo y prácticamente no ha gozado de ocasiones más allá de algún acercamiento que no ha inquietado en exceso al meta Nereo Champagne. De hecho, el escaso peligro que se ha visto tras el 0-1 lo ha generado la escuadra madrileña. Además, Borja González casi ha firmado un golazo desde fuera del área, pero su tiro con rosca se ha ido por encima del travesaño.

En el paso por los vestuarios, Dani Mori ha aleccionado a los suyos para que espabilasen en busca de darle la vuelta al luminoso y ha dado entrada al debutante Piña, Nespral y Montes por Mier, Cortina y De la Nava. Triple cambio y mensaje al rival después de mover las piezas del puzzle. Así, el plan ha funcionado porque los salmantinos han empezado a arrinconar al Rayo Majadahonda en su campo e Íñigo, De Miguel, que ha sustituido a Acosta, Salinas y Piña han probado fortuna.

Sin embargo, la más clara la ha tenido un Montes que ha visto con incredulidad cómo Phlip ha sacado de cabeza y bajo palos un lanzamiento que ya se colaba en la portería de los de la capital de España. La salvada del lateral zurdo se ha concretado como una de las acciones decisivas de la contienda. Rápidamente ha continuado apretando Unionistas con un buen cabezazo de De Miguel que ha despejado Nereo.

Todo parecía abocado a una derrota, pero Salinas ha decidido que no al ver puerta en la recta final de un encuentro que se ha vuelto loco. Y la cosa no ha quedado ahí gracias a un De Miguel que ha desatado el delirio en San José con el 2-1. De este modo, los del fútbol popular se han resistido a alejarse del playoff al firmar una buena segunda mitad delante de su gente.

FICHA TÉCNICA

Unionistas: Salva; Mier (Montes, min. 45), Manu Sánchez (Marín, min. 80), Ramiro, Salinas; Íñigo, Acosta (De Miguel, min. 62), Cortina (Piña, min. 45), Rayco; Pitu y De la Nava (Nespral, min. 45).

Rayo Majadahonda: Nereo Champagne; Vega, Bernal, Raúl Sánchez (Juanjo, min. 80), Cristian Pérez; Mario (Manny, min. 80), Phlip, Borja González, Javi Gómez (Iván López); Héctor (Rubén Sánchez, min. 71) y Néstor Albiach (Iturraspe, min. 60).

GOLES: 0-1, min. 7: Héctor. 1-1, min. 87: Salinas. 2-1, min. 91: De Miguel.

ÁRBITRO: Daniel Palencia Caballero (colegio vasco). Amarilla para De la Nava.

ESTADIO: Reina Sofía. 2.245 espectadores.