Año nuevo, vida nueva... a menos que seas el Salamanca UDS en Móstoles (2-0)

El ex Carrasco ha dado una asistencia a Irizo en el primer gol, mientras que un fallo de la defensa y Benítez han propiciado el segundo de Portilla

Dice el dicho que 'año nuevo, vida nueva'... a menos que seas el Salamanca UDS. Ahí, la película cambia de narices. Y solo hay que analizar que los del Helmántico han perdido con claridad en su primer duelo del 2022 al ver cómo el Móstoles se ha llevado la victoria por 2-0 en El Soto. Así, solo Juancho ha generado peligro y ha evidenciado su talento en un domingo 23 de enero en el que los alarmantes problemas de los de la carretera de Zamora, ubicados en pleno descenso a Tercera RFEF, se han vuelto todavía más graves pese al mercado de invierno.

Con respecto a la alineación, el técnico gaditano no ha sorprendido y ha efectuado el cambio de sistema del 4-3-3 al 4-4-2 con Benítez bajo palos como principal novedad en lugar de Salcedo; línea de cuatro defensas formada por Luis Martínez, Murua, Kristian y Menéndez; doble pivote en el centro del campo para Amaro y Liam; las bandas han sido para Pepe Carmona y Manu Moreno y la dupla de ataque ha quedado para Juancho y Jairo. De este modo, de los fichajes solo ha sido suplente Gustavo después de que Mikel Bueno padezca un problema de salud desde el viernes.

La batalla ha arrancado con un césped en pésimas condiciones y con un Carrasco, recién salido del club esta misma semana, que ha empezado a avisar a su exequipo con un córner que un compañero suyo ha rematado al lateral de la red. Después, Irizo ha probado con poco peligro a Benítez y Juancho ha dejado destellos de su calidad con un tiro al palo con la pierna derecha. Sin embargo, en el 23', primer golpe de 2022. Irizo ha aprovechado un centro de Carrasco para poner el 1-0. La ley del ex.

Tras ello, los charros han seguido buscando el tanto y cerca ha estado de lograrlo Murua con un cabezazo a la salida de un saque de esquina. Entre tanto, Juancho, que ha recibido una dura entrada previamente, ha vivido en sus carnes lo duro que es estar en un Salamanca UDS al que no le sale nada al apreciar cómo le han anulado dos goles en cuestión de segundos por fuera de juego y no dejar espacio para que el meta Tejero sacase. Y a todo esto, pésima acción defensiva al filo del descanso que ha acabado con el 2-0, obra de Portilla, en el que Benítez no ha acertado a despejar un tiro asequible para él.

Con el paso por los vestuarios, Calderón ha hecho un triple cambio en busca de la heroica al poner a Télles, el debutante Gustavo y Manín por Liam, Carmona y Jairo. Los blanquinegros han intentado darle la vuelta al marcador, pero no han estado próximos a ello ni por asomo, a pesar de que se han quemado todas las naves con la salida al verde de Ribeiro por Luis Martínez. Por otro lado, Benito ha relevado a un cansado Juancho para agotar los cinco cambios. Amaro y Manín han gozado de alguna ocasión suelta para buscar recortar diferencias en el luminoso sin acierto y el colegiado ha decretado el final de la contienda con los visitantes muy tocados en el aspecto moral. En definitiva, tiene pinta de que el Salamanca UDS va a sufrir para salvarse si sigue a este ritmo con solo cinco goles en 17 fechas del calendario.

FICHA TÉCNICA

Móstoles: Tejero; Recalde, Álex Alonso, Carrasco (Mantovani, min. 86), Portilla (Chupe, min. 70); Calarge, Sanjurjo (Fernando Díaz, min. 86), Alexander, Álvaro Sánchez; Ledesma e Irizo (Romera, min. 77).

Salamanca UDS: Benítez; Luis Martínez (Ribeiro, min. 68), Murua, Kristian, Menéndez; Pepe Carmona (Gustavo, min. 45), Amaro, Liam (Télles, min. 45) Moreno; Juancho (Benito, min. 77) y Jairo (Manín, min. 45).

GOLES: 1-0, min. 23: Irizo. 2-0, min. 42: Portilla.

ÁRBITRO: Manuel Martínez Campillos (colegio balear). Amarillas para Sanjurjo, Recalde; Juancho.

ESTADIO: El Soto.