Niños expósitos

Hay una interesante exposición en la sala de exposiciones del Palacio de la Salina. Documentos del archivo de la diputación de Salamanca.

Muchos niños eran abandonados durante toda la historia por pobreza de los padres, por guerras, por embarazos sin matrimonio, etc. Nuestro amigo Juanvi ha conseguido transmitir esa sensación de vulnerabilidad y sobrecogimiento.

Nada más entrar nombres de huérfanos del cine, al lado de otros reales. Los cuencos de comedor y tendederos hechos con una tela de gasa que transmite gran fragilidad y la pobreza de esos orfanatos.

Impresionantes cédulas a la llegada donde el niño o la niña llevaban algún mensaje en forma de puzle con la intención de algún día poder completarlo. Cabildo de la catedral, ayuntamientos, diputación, ya desde épocas de Felipe II había administraciones que tenían que hacerse cargo de ellos.

Las nodrizas asalariadas míseramente, los trasportistas, la que llamaban madre de la casa, el administrador, los tornos que salvaron muchas vidas que se dejaban de forma anónima. Los porcentajes altísimos de mortalidad parecen increíbles.

Parece como cuando los Espartanos dejaban a los niños más débiles en el Apotetas o lugar de abandono.

Ya algunos de los que salieron en el siglo veinte trabajaron para la Diputación, ya tenían una cierta formación profesional e incluso estaban unos niños del Coro que cantaban en la catedral y en distintos eventos.

El miércoles a las ocho en la casa las Conchas intentaremos reflexionar en una mesa redonda sobre la infancia expuesta de ayer y hoy.

Sólo viendo las noticias de las niñas prostituidas en Madrid, Valencia, o cualquier ciudad, podemos vislumbrar que tampoco en esta España, esta Salamanca y no digamos África, esto está resuelto.

Nosotros en la Casa Escuela seguimos recibiendo niñas que son abandonadas por la familia biológica, la adoptiva, la de acogida y la escuela. No tenemos la mortalidad del pasado siglo pero sí mucho trastorno del apego y no la adecuada integración social.

Montamos grandes ecosistemas de formación profesional, música, circo, cine, acompañamiento, terapias, etc. Mucho cariño que nos regalan e intentamos corresponder. Pero el sueño de una familia feliz siempre les acompaña, de un amor y una seguridad incondicional desde la cuna. El progreso no se da sin el cuidado de todos los niños y eso no depende de protocolos exculpadores para las administraciones.