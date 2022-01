Dani Mori: "Cuando se produce un final de estos, todo es extraordinario"

Dani Mori, técnico de Unionistas, ha comparecido públicamente ante la prensa al término del triunfo de sus muchachos sobre el Rayo Majadahonda en un emocionante choque que ha acabado 2-1.

Final con remontada: "Estamos muy contentos. Cuando se produce un final de estos, todo es extraordinario. Llevamos muchos kilómetros andados y se transforma en júbilo. Ha sido difícil de explicar por la tensión y presión que tú mismo te metes por el club. Es una sensación muy bonita. El Majadahonda es el equipo que más me gusta y me he comido mucho la cabeza durante la semana. Han hecho una de las mejores primeras partes en nuestro estadio a nivel de rivales. Era urgente hacer tres cambios al descanso. Luego hemos realizado una gran segunda mitad. No estamos acostumbrados a perder esta temporada y sacamos el coraje. La afición nos ha ayudado. Hay ilusión en ellos y gen competitivo en nosotros. Los números son increíbles: 32 en el campo y 31 en el casillero".

+14 del descenso: "Son muchos puntos. Es una distancia increíble para gestionarla bien, pero vivo al día y la acción. Siempre quiero mejorar. Esto es un proceso y siempre miramos el siguiente partido. No vamos a bajar los brazos. Solo hemos perdido un partido y estamos muy fuertes".

Celebración: "Lo vivo con pasión. Esta semana no ha sido fácil para nosotros y se acumula tensión y trabajo. Un gol en el minuto final se celebra así. Siento a Unionistas y lo represento. Quiero que todo el mundo lo valore. Nos partimos el alma por el club y lo demuestro. Soy un tío tranquilo, pero un gol en el 90'...".

Revulsivo de jugadores pequeños: "Me encantan los pequeñajos y llevaba tiempo con ganas de hacerlo. Nos ha ido bien. Había que meter algo diferente. Es una maravilla ver lo que hacen. A veces acierto y otras me equivoco".

Piña: "Ha dado una solvencia y estabilidad importante. Se le ha visto agresivo, intenso y hay que felicitar al director deportivo porque ha estado fino. Lo tenía claro él. Ha acertado de lleno".

Semana de muchos partidos: "Hay que recuperar de piernas y cabeza. Toca celebrarlo y hacernos esa captura de pantalla de que estamos muy altos en la clasificación".

Fichajes: "Toni está en ello. A ver si se puede un central y un banda sub23".

DUX: "Le pido a la gente que venga a animarnos a nosotros".

Declaraciones de futbolistas

De Miguel: "Íbamos perdiendo en el descanso y teníamos que meter a la gente para que sumaran ese granito de arena. Le hemos dado la vuelta. Al marcar y ver bajar a la grada es un subidón increíble. He visto que Rayco la iba peinar y me he anticipado al portero para hacer feliz a la afición y a nosotros. Trabajamos cada semana como si fuera la última".

Salinas: "En la primera parte no nos llevábamos los duelos individuales. Lo hemos hablado y corregido. Había que buscar los centros al área. Se me fue la cabeza en el gol y no podía ni hablar del subidón. Sentía que íbamos a meter el segundo. El trabajo se ve reflejado en la clasificación".