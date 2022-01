La USAL coordina un estudio sobre el tratamiento de la emigración en los medios de comunicación

La Universidad de Salamanca coordina un estudio internacional, en colaboración con las universidades de Milán y Salónica, sobre los procesos migratorios y su imagen proyectada en medios. El trabajo ha sido desarrollado bajo la premisa de que los propios periodistas especializados en migraciones son “los mejores agentes para hacer entender la problemática que existe detrás la representación mediática de personas migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y en tránsito”, según recoge Comunicación USAL, los responsables del proyecto en la institución académica salmantina y miembros del Observatorio de los Contenidos Audiovisuales (OCA).

Tras entrevistar a noventa y cuatro periodistas especializados en temas de migración en España, Italia y Grecia, el trabajo publicado recientemente en la prestigiosa revista Journalism Practice llega a la conclusión de que los profesionales de la información están de acuerdo en que existen tres grandes problemas sobre la cobertura informativa de este complejo fenómeno.

El estudio ha sido elaborado por investigadores de las universidades de Salamanca (España), Milán (Italia) y Salónica (Grecia) como resultado del proyecto europeo Preventing Hate Against Refugees and Migrants (PHARM), cuyo objetivo principal persigue monitorizar y modelar el discurso de odio contra los refugiados y migrantes en Grecia, Italia y España para predecir y combatir los delitos de odio y también contrarrestar sus efectos utilizando técnicas de vanguardia. PHARM está financiado por la Unión Europea en el marco del Rights, Equality and Citizenship programme REC-RRAC-RACI-AG-2019.