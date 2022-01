Las voces de la Escolanía del Valle de los Caídos brillan ante el sepulcro de Santa Teresa

La Escolanía del Valle de los Caídos ofreció este sábado en la iglesia de la Anunciación de Alba de Tormes un concierto benéfico a favor de Cáritas que estuvo organizado por la Orden de los Carmelitas Descalzos, en colaboración con el Ayuntamiento de Alba de Tormes y la Fundación Vertex 'Planta de Bioetanol de Babilafuente'.

Hubo que esperar más de lo deseado, pues el concierto de la Escolanía del Valle de los Caídos, previsto para el mes de diciembre, tuvo que ser pospuesto hasta el día de hoy por un brote de COVID entre los integrantes del coro. Sin embargo, la espera parece ser que mereció la pena a juicio de las decenas de espectadores que llenaron la iglesia de la Anunciación.

El concierto estuvo dividido en dos partes: una primera en la que la Escolanía del Valle de los Caídos deleitó a los presentes con cuatro piezas de canto gregoriano y una segunda parte conformada por dieciocho piezas polifónicas.

Una de las formaciones corales más prestigiosas de España

Unos cincuenta niños de toda Espan?a, de 8 a 16 años, reciben una personalizada formación acade?mica y musical. Junto a los estudios oficiales de Enseñanza Primaria y Secundaria, aprenden lenguaje musical, instrumento, música de cámara y canto coral. Su repertorio abarca desde la monodia medieval (especialmente el canto gregoriano en la tradición de Solesmes) hasta lapolifonía sagrada y profana de las diferentes épocas de la historia de la música. Ofrece las titulaciones internacionales del Associated Board of Royal Schools of Music, institución que ha reconocido a la Escolanía como coro de nivel avanzado.

Desde 1966 ha realizado conciertos y giras por diversos países: Portugal, Francia, Suiza, Be?lgica, Luxemburgo, Italia, Alemania, Polonia, Croacia, Bosnia- Herzegovina, Ucrania, Israel-Palestina, Japón y Chile. Ha participado en numerosos festivales internacionales y ha actuado junto a formaciones como “Orquesta y Coro de la Berliner Bachakademie”, “Orquesta y Coro de Radio Televisio?n Espan?ola” o “Ensemble Baroque” de Limoges y al lado de reconocidos solistas y directores. De la Escolanía han nacido tres formaciones corales de antiguos alumnos: “Schola Antiqua”, de fama internacional;y “Nova Schola” y “Camerata Benedictina”, las cuales integran a los escolanos salidos en las últimas promociones. Cabe destacar su intervención en estrenos de alcance internacional como Una Cantata de Navidad de A. Honegger o Los Villancicos del P. Antonio Soler.

Durante sus más de 60 años de historia, la Escolanía ha grabado ma?s de 30 discos y ha obtenido varios premios internacionales como el Gran Premio de la Academia Charles Cros (París, 1972). Casi desde sus orígenes, la dirección musical de la Escolanía ha corrido a cargo del P. Laurentino Sáenz de Buruaga, benedictino, fallecido en diciembre de 2018. En la actualidad, Raúl Trincado Dayne lleva la dirección con Valentyna Naida al piano y Fray Javier Martín, benedictino, se encarga de la enseñanza del canto gregoriano.