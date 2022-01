Camino al precipicio

En estos tiempos electorales, en los que todo son promesas, y unos y otros presumen de lo bien que están gobernando la Junta o el Gobierno, el Instituto Nacional de Estadística (INE) nos ha devuelto de un bofetón a la triste realidad de nuestra provincia.

Y es que la publicación de los datos definitivos de la estadística del Padrón continuo a 1 de enero de 2021, han recogido que la provincia de Salamanca perdió casi 2.000 habitantes en el último año. Un triste dato que en términos absolutos solo fue superado en la comunidad por el de la provincia de León, si bien en términos porcentuales las peores cifras de España las registró Zamora, que fue junto a León la única provincia que perdió más del 1% de su población en el último año.

Unas cifras que vuelven a incidir en la misma tendencia de los últimos años, con la Región Leonesa siendo el territorio de España que más se despuebla, habiendo perdido más de 8.500 habitantes en el último año, siendo esta región histórica formada por Salamanca, Zamora y León la que mayor desplome ha registrado en el último año, agrupando entre sus tres provincias 3 de cada 4 habitantes perdidos por la comunidad de Castilla y León.

Por ello, puede decirse que la Región Leonesa se encamina hacia el precipicio, con una despoblación acumulada de más de 170.000 habitantes desde que se le integró en la comunidad de Castilla y León (allá por el año 1983), siendo el territorio no solo de España, sino de toda Europa que está llevando una peor evolución en campos como la tasa de juventud, la tasa de vejez, el índice de envejecimiento, o el crecimiento vegetativo, registrando también la peor evolución de España en renta o en la tasa de actividad económica.

Y es que, si en periodo autonómico España ha visto aumentar un 25% su población, en el caso de la Región Leonesa no sólo no ha crecido, sino que la tendencia ha sido la contraria, perdiendo un 15% de sus habitantes en dicho periodo. Unas cifras en las que posiblemente tenga mucho que ver la no implementación del derecho constitucional de esta región a conformarse en comunidad autónoma, que permitiría manejar los recursos propios, tener las sedes de las instituciones autonómicas, y contar con herramientas para el desarrollo, además de poder optar a ayudas europeas por el bajo nivel de renta.

Sin embargo, el derecho que el artículo 2 de la Constitución reconoce a la Región Leonesa para ser autonomía sigue siendo sistemáticamente secuestrado por los grandes partidos, más pendientes de sus cálculos y estrategias electorales, que del desarrollo del Oeste de España. Porque, dicho sea de paso, la autonomía leonesa no es solo una cuestión que afecte a Salamanca, León y Zamora, sino que es una cuestión que atañe a todo el Oeste de España, del que la Región Leonesa es la pieza central, estando actualmente el Oeste desvertebrado por mor de unos intereses partidistas que dan la espalda a leoneses, extremeños o asturianos, perjudicando también, como daño colateral, a nuestra vecina Portugal.

Por todo ello, a tenor de los datos lamentables que arrastramos, se echa en falta altura de miras por parte de nuestros representantes políticos, y también que desde nuestras instituciones locales se lance claramente el mensaje a quienes nos dirigen de que este no es el camino que debe seguir Salamanca.

Y es que, debemos cambiar los aplausos y comilonas con que se agasaja a los ‘peces gordos’ de los grandes partidos, por una actitud más reivindicativa, dada la gravedad de nuestra situación, y trasladarles que necesitamos dar la vuelta a la tortilla, y que necesitamos que se gobiernen las instituciones con sentido de Estado para conseguir una España más equilibrada, en la que el Oeste deje de ser un rincón olvidado, y en la que, en definitiva, la Región Leonesa pueda volver a ser un territorio vivo y con futuro.