Verónica Casado considera "claramente electoralista" la actual gestión sanitaria en la Junta

La exconsejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha manifestado que le han llamado "la atención" las últimas medidas adoptadas por su sucesor en el cargo, Alejandro Vázquez, por formar parte de una gestión "claramente electoralista".

Desde su salida, cuando el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, convocó elecciones y sacó del Gobierno a todos los representantes de Ciudadanos, Verónica Casado ha reconocido un cambio de gestión que ve "mal y raro".

Sobre esas apreciaciones , ha hecho hincapié en el desembolso para contar con camiones que hacen test masivos contra la covid y las nuevas iniciativas para ampliar el número de profesionales sanitarios en horario de tarde.

Ante ello, ha asegurado que, cuando ella solicitaba fondos para realizar distintas acciones, le decían que no había dinero al haber llegado "al techo de gasto" y que ahora abren "la chequera" y "curiosamente" hay posibilidad de cuantías económicas para estas nuevas medidas.

No obstante, más allá de su sorpresa porque "no había dinero y ahora aparece ese dinero", la exconsejera ha criticado las nuevas iniciativas para las que se destinan esos fondos públicos como las unidades móviles para cribados masivos.

Sobre los "doce camiones cerrados para hacer pruebas covid", ha lamentado que las pruebas se realizan "con profesionales que no son personas que están cualificadas para las técnicas invasivas", pues debería ser una acción desempeñada por personal "de enfermería".

También, ha criticado que esos test se lleven a cabo "en un espacio cerrado como puede ser un camión". "Yo no sé si ustedes se han hecho pruebas, cada vez que me hago, estornudo como si no hubiera mañana. Es una aspersión generalizada. Pobre el señor que está haciendo la prueba y pobre el camión, y pobre el que viene detrás, que probablemente pues a lo mejor no tiene covid y sale con el covid puesto", ha añadido.

"Me llama mucho la atención que todas las veces que pedí para hacer ese reconocimiento a nuestros profesionales cuando hacen exceso de horas, o tal, para eso no había dinero, y ahora sí aparece ese dinero, entonces llama un poco la atención, parece claramente electoralista", ha concluido.

Pico de la pandemia

Sobre si la sexta ola de la pandemia ha llegado ya a su pico, ha apuntado que con "las últimas noticias da la sensación que estamos entrando en la meseta", no obstante ha incidido en que no tiene "bola de cristal" para confirmarlo en cuanto a un virus que tiene "gran capacidad" de adaptación a su entorno.

Asimismo, Casado ha manifestado, durante su encuentro con los medios en Salamanca, que "cuando no hay medidas restrictivas" ante la covid, eso "puede hacer" que, una vez se llega a esa "meseta", luego la incidencia "tarde más en bajar".