Santolino: "El objetivo del próximo Dakar es acabar y también luchar por el top 5"

Lorenzo Santolino ha comparecido ante la prensa local después de llevar unos días en la ciudad tras su exótica aventura, mientras que el piloto salmantino también ha anunciado sus intenciones para los meses de un 2022 que se presenta apasionante para él encima de la moto.

Nuevos retos: "Es un año que va a ser más intenso que los demás al participar en el Mundial. El equipo ha decidido hacerlo al completo y en marzo estaré en Abu Dhabi. En abril toca el Rally de Kazajistán y luego ya va el Rally de Andalucía en junio y el de Marruecos en octubre".

Sensaciones: "El Dakar sigue siendo el objetivo del año y no sabíamos si íbamos a participar en el Mundial. Ahora tengo que reunirme con mis profesionales para trazar el plan. Hay que descansar".

Hacer kilómetros: "Es una gran alegría que podamos hacer estas carreras. El ritmo de competición siempre es más alto al de los entrenamientos".

Tests: "Los suelo hacer en el desierto, concretamente en Marruecos. También tocamos algo en Francia o en España".

Dakar: "Ha sido todo bastante fluido, no he tenido gran sobresaltos, aunque siempre hay que estar atentos a la navegación. Ha habido dos o tres momentos claves como la de la etapa 1. Ha sido uno de los puntos claves de este Dakar al salvar esa situación".

Rodar con pilotos de mucho nivel: "He tenido la suerte de poder hacerlo a un alto ritmo. Había gente de mucha experiencia y me he podido aprovechar de ello con la nueva moto. Es positivo ver cómo pilotan".

Amenaza de bomba: "No hemos tenido grandes noticias estando allí. Durante la carrera te enteras de muy poco y este tipo de cosas casi no transcienden en el paddock. Hemos escuchado distintos hechos. Todo pasó en el hotel que yo estaba y se ve que pusieron un explosivo no muy grande y por suerte no hubo ninguna muerte. Se ha reforzado la seguridad, especialmente después de la etapa 5. No hemos sentido nada, solo notado esa mejora. No han existido momentos de tensión ni actos extraños".

Balance de los cuatro Dakar: "Es complicado evaluarlos. Es verdad que ha habido una evolución en estos años. He ido cogiendo experiencia y lo he gestionado mejor. El año pasado competí muy bien y fui sexto".

Dakar 2023: "Falta mucho, pero en realidad ya ha empezado. El objetivo del próximo Dakar primero es acabar y también luchar por el top 5. Es algo difícil, pero realista".