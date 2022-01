Carmona: "El club no me ha transmitido nada. Mi única idea es quedarme aquí y estoy comprometido"

Pepe Carmona, extremo del Salamanca UDS, ha charlado en una entrevista con este medio de comunicación en la que comenta toda la actualidad de su club a escasos días de vivir el primer partido de 2022.

Semana de partido por fin: “Tenemos muchas ganas y responsabilidad por lo que nos viene. Ha habido bastante tiempo de parón por unas cosas y por otras y ahora queremos empezar el 2022”.

Empezar el año en descenso: “Está todo apretado y viendo que aunque en la primera vuelta no nos ha ido bien, tampoco consideramos que nos veamos por debajo de ningún equipo en cuanto a nivel. Tenemos que aumentar la exigencia y el compromiso. A partir de ahí, empezar a hacer un buen año para que el 2022 sea mejor que la parte final de 2021”.

Qué falta más allá del gol: “Nos han faltado muchas cosas, si solo fuese una no estaríamos en esta situación. Todos tenemos que dar un poco más. Hay que saber leer los partidos, conocer al rival, crecer como equipo y darle la vuelta a esto junto a la afición”.

Un Móstoles ya conocido: “Es lo que hemos visto en la primera vuelta, y yo jugué el año pasado allí porque tuvimos un partido de Copa Federación, y prácticamente tienen el mismo bloque. Quieren salir jugando, tienen buen toque y tenemos que usar nuestras armas para hacerles daño. Hay que mantener la portería a cero y solo nos valen los tres puntos porque hay que empezar a ganar”.

Nuevos fichajes: “Vienen muy comprometidos y con nivel. Nos van a echar una mano, son bienvenidos y uno más. Hay que ir a por el objetivo”.

Jugadores de ataque que llegan en enero: “Es normal. Iban a cambiar cosas y yo me dedico a trabajar. Estoy comprometido e ilusionado. Es una pena por los que se van, pero había que hacer cambios”.

Qué falta para ver al mejor Carmona: “Imagino que lo mismo que a todos. No hemos alcanzado nuestro mejor nivel ningún futbolista y no nos están saliendo las cosas como queremos”.

Se sigue hablando de extremos, no hay fichas, ¿podría salir?: “No tengo ni idea (sobre una posible marcha). Estoy contento, feliz, con ganas de ir hacia delante y cómodo en el día a día. El club no me ha transmitido nada y estoy muy comprometido, con ganas de seguir aquí y revertir la situación. Lo que se especula no es cosa mía, es del cuerpo técnico, la directiva…”.

Ofertas de fuera y lo que se le pide en el club: “Ni una cosa ni otra. Mi única idea es quedarme aquí y tengo dos años de contrato. Quiero darle la vuelta a la cosa los fines de semana. Esto es un reto colectivo, pero también personal porque creo que este club no merece estar así y puedo ayudar”.