Pitu: “No me he planteado en ningún momento la salida. Estoy muy contento y me siento valorado"

Pitu Doncel, jugador de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación de la ciudad en una entrevista telemática a pocos días de jugar ante el Rayo Majadahonda.

Situación en Unionistas: “No me he planteado en ningún momento la salida. No se me ha pasado por la cabeza. Estoy muy contento y me siento valorado. Lo que nos viene ahora es muy ilusionante”.

Ofertas de fuera: “No haría nada. No lo descarto, pero no lo valoro por cómo me siento aquí”.

Entrenar sin el míster: “Está claro que no es igual, pero el míster tiene a su gente trabajando. Estamos haciendo que el hecho de que falte se note lo menos posible, aunque algo condiciona. Somos un grupo profesional”.

Objetivo personal: “Todos los jugadores queremos minutos y voy a luchar para estar en el once. Intentaremos quedar lo más arriba posible”.

COVID-19: “Estoy bien. La semana que estuve confinado no he tenido síntomas. Me pilló por sorpresa dar positivo. Entrenar con la mascarilla cuesta, pero luego ya va llegando todo a la normalidad”.

Qué necesita para tener más minutos: “Esa figura de revulsivo también está ayudando al equipo. Soy un perfil diferente al resto de delanteros y puede que sea más importante en las segundas que primeras partes, aunque de inicio también me he sentido cómodo. Voy ganando confianza del míster y en el campo”.

Salidas en el vestuario: “Estamos un poco al margen. Te enteras por lo que te pueden decir los compañeros, pero cada uno tiene que ver por lo suyo. Ayudaremos a los que vengan y a los que se han ido les deseamos suerte”.

Comerse la cabeza por haber perdido: “Para nada. Sabíamos que algún día llegaría. Fue una pena que se diera en el primer partido de 2022”.