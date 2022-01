Atención Primaria: déficit de profesionales, sobrecarga laboral y pocos minutos para atender a los pacientes

“La huérfana dentro del sistema nacional de salud”. Así define a la Atención Primaria la Asociación del Defensor del Paciente, cuya situación califican de “cada vez más insostenible”. Entre los problemas a resolver para reforzar la Atención Primaria, el Defensor del Paciente incide en el “déficit de profesionales, sobrecarga de trabajo, falta de inversión, retribuciones económicas bajas, listas de espera y escasos minutos para atender a los pacientes”.

En este repaso a la situación de la Atención Primaria en nuestro país, la asociación también denuncia las dificultades de los usuarios para “obtener cita en los centros de salud. Nos hemos encontrado, en diferentes zonas geográficas, casos en los que, para poder ser atendido, por un simple resfriado, el paciente ha tenido que aguardar dos semanas. No es de recibo”.

Respecto a la cita telefónica, apuntan que no siempre facilita la atención, lo que afecta especialmente “a los mayores que necesitan ir con más asiduidad a su médico de familia”, añadiendo su oposición a la “consulta telemática”, al considerar que “carece de rigor realizar una consulta por teléfono. En definitiva, nos encontramos en un momento de necesidad de reinventar el modelo de Atención Primaria. La solución únicamente no pasa por aumentar la dotación presupuestaria, “sino que hay que incentivar y transformar, no solo la Atención Primaria, sino también los procesos integrados en el primer y segundo nivel asistencial”.