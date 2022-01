Toni García, sobre el mercado: "Está todo muy parado y tranquilo"

Toni García, director deportivo de Unionistas, ha concedido una entrevista a SALAMANCA AL DÍA en pleno mercado de invierno para hablar de la situación en la que se encuentran diversos futbolistas y de lo que puede venir en estas semanas. Además, este medio quiere aclarar que las preguntas y respuestas corresponden a unas horas antes de la salida de Fer Román.

Mercado: “Son días ajetreados porque en la inmensa mayoría de los equipos siempre hay opciones de entrar y salir. Al final del mercado es cuando más movimientos se ven”

Cómo ha visto al equipo en la primera vuelta: “La verdad es que han sido unas notas muy altas para el club y los jugadores. Es un medio año espectacular”.

Refuerzos: “Tenemos fichas libres y lo que hemos venido diciendo es que queremos un central, un extremo/punta...”.

Cerca de cerrar algo: “No, no. No hay nada. Está todo muy parado y tranquilo. La situación de COVID-19, y que no haya habido jornada este fin de semana, ha hecho que todo se ralentice”.

Jugadores que han pedido salir: “No, no, no…”.

Fer Román y el Numancia: “Es una situación en la que nos han preguntado y al chaval también. No sé si fructificará por su parte”.

Mandi Sosa: “Tiene contrato y una fecha de caducidad. Él que nos tiene que decir cualquier cosa es él. Nosotros seguimos trabajando en el mercado y si surge lo de Mandi, perfecto; si no ocurre, muchísimo mejor para el club, el equipo y los aficionados”.

Cortina y Lama: “Con tranquilidad. Son jugadores que por unas cosas u otras no han tenido su regularidad”.

Leslie y Abdul: “Ya han dejado de pertenecer a la disciplina de Unionistas. Eran dos jugadores que nos iban a ayudar en el primer equipo y el filial, pero quieren otros nuevos retos y les hemos dejado marchar”.

Gente con ganas de firmar por Unionistas: “Está muy lento todo por la pandemia que se está dando. Los clubes de Primera no se están moviendo, tampoco los de Segunda y lo mismo pasa con Primera RFEF. Este mercado de invierno es muy complicado”.

Playoff: “Ojalá, pero lo primordial para dar estabilidad al club es que el equipo mantenga la categoría. Luego ya podemos soñar todos con cotas muy altas”.