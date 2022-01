El Bitcoin alcanza un récord: ¿es el momento de invertir?

La criptomoneda ha alcanzado recientemente un nuevo máximo de más de 68.000 dólares por token, lo que supone un aumento de más del 53% desde principios de octubre. Algunos expertos creen que esto es sólo el comienzo para el Bitcoin, prediciendo que su precio alcanzará las seis cifras en un futuro relativamente cercano.

Para ser claros, no se conoce con certeza si el precio de Bitcoin seguirá subiendo. Después de todo, la criptomoneda sigue siendo especulativa en este momento, y nadie sabe dónde estará dentro de cinco o diez años.

Sin embargo, teniendo en cuenta las monumentales ganancias de Bitcoin en el último año, puede ser tentador empezar a invertir en la criptodivisa. ¿Es realmente el momento de comprar o invertir?

Considere su tolerancia al riesgo

A la hora de decidir si invertir en BTC (o en cualquier otro criptoactivo), el factor más importante a considerar en el comercio criptográfico es su capacidad para manejar la exposición al mercado.

A pesar de haber existido durante más de una década, la primera cripto es todavía relativamente nueva. Aunque está ganando más aceptación entre los comerciantes y el público en general como modalidad de desembolso, todavía tiene un largo camino por recorrer antes de que se considere la “corriente principal”. También es probable que se enfrente a obstáculos regulatorios, ya que algunos gobiernos (como en Estados Unidos y China) han empezado a tomar medidas enérgicas contra el sector de las criptomonedas.

Por otro lado, estos activos digitales pueden ser increíblemente fluctuantes. Sólo en el último año, el BTC ha experimentado una “montaña rusa” con ascensos y descensos en cortos períodos de tiempo. Para algunos inversores con aversión a los cambios drásticos, estas subidas y bajadas pueden ser difíciles de digerir.

Esto no significa necesariamente que el Bitcoin sea una mala inversión. A pesar de sus características a corto plazo, ha demostrado brindar rendimientos positivos a largo plazo. No obstante, negociar con criptos no es lo mismo que invertir en acciones, existen un conjunto diferente de parámetros y riesgos propios de cada mercado. Antes de tomar cualquier decisión comercial, asegúrate de entender bien los fundamentos del activo, así como las herramientas que se utilizan hoy en día.

Piense en cuánto puede permitirse invertir

Como regla general, es mejor evitar invertir cualquier dinero que pueda necesitar en los próximos años. Esta pauta es especialmente importante, sobre todo cuando se conoce el riesgo al negociar con criptoactivos.

Dado que el BTC es más arriesgado que muchos otros tipos de inversiones, es aconsejable invertir sólo el dinero que pueda permitirse perder. Aunque hay historias de inversores que han ganado millones con este activo digital, estos casos son raros. En lugar de invertir los ahorros de toda una vida, piense cuidadosamente en cuánto se sentiría cómodo perdiendo y no invierta más allá de ese límite.

Revisar su situación financiera general también puede ayudarle a determinar si es el momento adecuado para invertir en Bitcoin. Antes de invertir, asegúrese de que todas sus facturas están pagadas y de que tiene un fondo de emergencia sólido con ahorros para al menos tres o seis meses. Si sus finanzas no son las ideales, puede ser prudente centrar sus esfuerzos en ellas antes de invertir en criptodivisas.

Compruebe el resto de su cartera

Por último, si decide invertir en Bitcoin, asegúrese de no poner todos los huevos en la misma cesta, por así decirlo. Una cartera bien diversificada es la clave para ayudar a sus ahorros a sobrevivir a la volatilidad, y es especialmente importante si está invirtiendo en Bitcoin.

Una cartera diversificada incluye al menos dos docenas de acciones de múltiples industrias. Cuanta más variedad tenga en su cartera, menos riesgo tendrá. De esta manera, si el Bitcoin acaba dando un giro para peor, una sola inversión fallida no hundirá toda su cartera.

Aunque el BTC está batiendo récords, eso no significa que deba salir corriendo a adquirirla. Podría ser una inversión gratificante y una adición inteligente a su cartera. No obstante, no es adecuada para todo el mundo, teniendo en cuenta estos factores, puede determinar si es una opción inteligente para usted.

Considere varias alternativas de negociación

Solana parece enfriar su ascenso tras una gran subida que le hizo conquistar una barrera crítica. Sin embargo, la última tendencia a la baja presentará una oportunidad de compra ideal ya que SOL tiene mayores posibilidades de presenciar repuntes explosivos.

La red Solana ha experimentado un crecimiento considerable desde 2020. Desde tokens no fungibles, DAaps hasta el cultivo de rendimiento, múltiples proyectos parecen facilitar la vida de los usuarios en lo que respecta a las tarifas de gas. Aunque el precio de Solana refleja la demanda, los fundamentos se fortalecen.

Mientras tanto, el cofundador de Reddit y Solana Venture confirmaron en la conferencia de Solana sobre el apoyo a los medios descentralizados en Solana. Las partes declararon destinar 100 dólares para facilitarlo.

catalizó una ruptura del precio del 88% al formar un cierre diario por encima de los 216 dólares el 2 de noviembre. Este movimiento desencadenó una carrera alcista para Solana, pero no logró superar los 260 dólares. Esto sugiere una toma de beneficios por parte de los inversores.

De este modo, los participantes en el mercado pueden esperar que SOL supere el pico de oscilación del 6 de noviembre en 216 dólares antes de alcanzar la extensión del 100% del FIB en 310 dólares. Eso se traduciría en una subida del 44% desde la marca de 216 dólares. Mientras tanto, la conquista de esta barrera puede impulsar a Solana hasta el objetivo de 407 dólares, lo que se traduce en un aumento del 88% desde los 216 dólares. Sin embargo, Solana podría ampliar su tramo al alza, marcando un 161,8% de extensión FIB en 430 dólares.