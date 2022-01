Noviembre de 1999

Dicen que la melancolía es un sentimiento que hace que eches de menos algo de tu pasado, que te impide vivir plenamente el presente”. ¿Puede ser?...

Cuento lo anterior porque la verdad es que ando inmerso en temas encontrados y bastante bajo de ánimo. Pues últimamente y en estos principios de un nuevo año estoy un tanto ensimismado en algunos temas en los que prevalecen dos hechos puntuales que me tienen seriamente preocupado. El primero es consecuencia de que este mes de enero tenía que renovar el carnet de conducir; que “saqué” allá por el año de 1961 en Barcelona y he tomado la decisión de no renovarlo. La consecuencia inmediata será, el tener que desprenderme de mi último coche (Ver foto)- (he tenido 17), que ha estado conmigo quince años y le tengo en gran estima. Pues tal como bien dijo el amigo señor Manuel en nuestras conversaciones sobre lo divino y humano (Ver foto), en la Parcela mientras degustábamos el vermú con anchoas del Cantábrico, para resaltar, a su maneras, las bondades del coche… ¡No se le ha caído en estos años, ni un tornillo!... haciendo gala de colmillo “ligeramente retorcido”, pero cierto cuando continuó diciendo inmisericorde; ¡Se te acabó la libertad!

Pues sí. Y consciente de ello. Tal como me hubiera ido al Caribe o más cerca a Benidorm; estos últimos días me he “liado la manta de invierno a la cabeza” y me he ido con el querido coche rojo a dar la penúltima vuelta por algunos lugares donde hacía muchos años que no iba y por donde “pateé” otras muchas cubriendo información para mis Programas en Prensa, Radio y Televisión. Y mira por dónde; en una de estas “salidas” no acerté a escoger la ruta adecuada… o ¿Tal vez sí?... Y volví a pasar por una carretera donde el cámara de Televisión Salamanca que me acompañaba Mariano y yo; al llegar a una curva, fuimos testigos directos en amargo y estremecedor sucedido….

Un coche de la Guardia Civil a una orilla de la carretera, al otro una ambulancia de-SAMUR- y en el centro de la calzada una pequeña moto nueva pero destrozada por el golpe dejaba escapar aceite de su motor. Un poco más allá un chaval de 16 años de edad, acababa de dejar su incipiente vida en una caída brutal en la curva… ¡Terrible!

Mariano, él cámara, que era la primera vez que se encontraba en situación semejante y terrorífica, pálido y nervioso cumplió con su obligación y filmo con delicadeza la escena. Mientras la doctora del SAMUR también visiblemente afectada me informaba brevemente de lo acontecido. Yo, totalmente desarbolado me atreví a decirla: “Vosotros ya estáis acostumbrados a estos temas tan tristes”… y rápidamente me contestó vacilante: “A esto no nos acostumbramos nunca, y menos cuando le ocurre a un niño de 16 años”…

Un poco más tarde se acercó a nosotros un Guardia Civil que cubría el servicio y que éramos conocidos y me dijo profundamente desolado: ¿Te has fijado en el cuentaquilómetros?... ¡marca 00023! Kilómetros.

Ni que decir tiene que Mariano y yo de regreso a nuestra base en Televisión Salamanca, no teníamos palabras para hablar de lo sucedido, solamente pena…por el chaval, su familia, sus amigos. Hoy lo recuerdo al pasar por aquella misma curva maldita, por el mismo lugar que nunca había olvidado… en aquella curva de Florida de Liébana de noviembre de 1999.

Puedo asegurar que aquel acontecimiento inesperado y doloroso me ha quitado de repente la melancolía pues he pensado que: “No todo en la vida son cosas negativas, pero que a veces cuesta darse cuenta de ello”. Siento verdaderamente el tener que dar “de baja” a mi viejo coche… pero lo superaré.

Además. Para terminar “a mi manera” con algo ameno, distendido y amable; mira por donde he leído lo siguiente: ‘Plátano para un mejor ánimo’. Es conocido por su riqueza en potasio, que alivia calambres musculares. Pero esta fruta es además muy rica en nutrientes que colaboran en la producción de seratonina (la hormona del bienestar), como el triptófano y la vitamina B6. Todas las vitaminas del grupo B son importantísimas para la salud del sistema nervioso, pero sobretodo esta… que ayudará a mejorar el estado de ánimo…

Os estaréis preguntando alarmados ¿Pero este de qué va hoy?... ¡Está perdido de la “trola”!... Pues no. Lo que pasa es (y a ver quién puede presumir de lo mismo), que llevo desde el año de 1965 y sin perder un solo día ¡comiendo un plátano!... Pues eso.