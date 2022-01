Los Sneakers: ¿un modelo realmente exitoso y millonario?

La reventa de productos difíciles de encontras cómo los Sneakers es una de las muchas formas de hacer dinero a través de Internet. Pero hay muchas otras como las que tienen que ver con el casino online México, que lo que permite es generar modelos de negocio donde los usuarios pueden hacer pronósticos deportivos o buscar una forma de apostar en función de distintos juegos, como la ruleta.

Ahora bien, también hay otras alternativas muy importantes para considerar. Hablamos específicamente de la reventa de Sneakers, que no son otra cosa que una clase de calzado específico. Por ejemplo, para obtener un Tenis Bad Bunny Forum: The First Café de Adidas, solamente existían dos opciones.

La primera era hacer una fila fuera de la tienda oficial o comprarlos en el mercado de la reventa 7 veces más caro. Al ser ediciones limitadas y especiales, muchas personas agotaron las compras. Por lo tanto, se empezó a generar una batalla de compradores que apostaron por la reventa como único modo de obtener dinero.

Cabe mencionar que la reventa de sneakers a escala mundial supuso un valor de 6.000 millones de dólares en el 2019, en comparación con el mercado primario de venta de zapatillas deportivas, que vale unos 100 mil millones de dólares. Este informe fue elaborado por The State of Resale, a cargo de StockX.

Además, no es una tendencia que solamente durará unos pocos meses más. En realidad, se prevé que la reventa de esta clase de zapatillas subirá entre un 15 y un 25 por ciento en comparación con el mercado primario del 2025. Por lo tanto, es una oportunidad para los vendedores, pero también una pérdida para las marcas.

La importancia de conocer bien el mercado

En el caso de México, hay que destacar que es uno de los mercados más importantes que se relacionan con la venta de calzado, pero en Estados Unidos es todavía más grande. En este caso, existen algunas cadenas que se dedican especialmente al mercado secundario, como el caso de Sneaker Open.

La idea es que se promocionen determinados modelos de calzados que luego se renegocian específicamente en cada caso. Esto permite que no exista un precio fijo, sino que funcione como una especie de subasta con el vendedor, para ver hasta qué punto están dispuestos a bajar el precio de una venta.

Lo cierto es que las dinámicas no son 100% físicas, sino que también se pueden hacer de forma online. Por lo tanto, esto permite una posibilidad de ventas más amplias, ya que los consumidores no quedan únicamente a merced de un solo canal de comercialización, sino que pueden tener muchos más.

Todo esto parece indicar que hay un mercado muy importante para explotar. Si las marcas no logran hacer nada con el número de productos que venden por persona, está claro que la reventa se volverá un modelo de negocios, ya que los consumidores no tendrán manera de obtener esos productos por vías legales.