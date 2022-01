Ciudad Rodrigo celebrará el Carnaval del Toro este año, aunque pendientes de la evolución de la incidencia del COVID19

El Carnaval del Toro 2022 de Ciudad Rodrigo sigue para adelante, aunque desde ahora y hasta la fecha fijada para su arranque, el viernes 25 de febrero, se hará un seguimiento detallado de la evolución de la incidencia del coronavirus por si hubiera que paralizar los trámites, según acordaron a la hora de comer del lunes Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos (Izquierda Unida-Ciudad Rodrigo en Común no estuvo de acuerdo, al considerar que se debería aplazar a otra fecha).

La decisión se tomó en una reunión de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento a la que asistieron presencialmente en el despacho de la Alcaldía de la Casa Consistorial el alcalde Marcos Iglesias, los ediles Beatriz Jorge Carpio, Ramón Sastre, Víctor Gómez y Laura Vicente, y el secretario municipal, Carlos Hernández, conectándose telemáticamente los portavoces de los partidos de la oposición: Juan Tomás Muñoz (PSOE), Joaquín Pellicer (Ciudadanos) y Alfredo de Miguel (IU-Ciudad Rodrigo en Común).

La reunión duró cerca de una hora, consensuándose entre PP, PSOE y Ciudadanos un texto al que dio lectura posteriormente en una comparecencia el alcalde Marcos Iglesias. Ese texto se compone de una parte ‘explicativa’ del contexto actual y otra en la que, a partir de ese contexto, se realizan una serie de propuestas, siendo la clave la continuación de los trámites de la celebración del Carnaval, “a la espera de que los días previos se pueda confirmar la tendencia a la baja de la incidencia tal y como nos informa la Consejería de Sanidad”.

En este sentido, tras comunicar la Junta que al estarse en situación de ‘Riesgo Controlado’ no procede evaluar la situación de riesgo sanitario (con lo cual “la autoridad sanitaria preferente no ven inconveniente o no pone impedimento a la celebración del Carnaval, a día de hoy”), el Ayuntamiento se puso en contacto directo con la Consejería de Sanidad para “verificar la tendencia de la pandemia”, informándose de que justamente este martes 18 se debería estar toando el ‘pico’ de la sexta ola, y a partir de ahí empezaría a bajar la incidencia.