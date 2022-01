UPL lamenta la “empanada mental” de Ayuso al identificar León como parte de Castilla

Este sábado, ante la cumbre autonómica del Partido Popular (PP) en León, a la que iba a asistir la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) recordaban las declaraciones realizadas en febrero de 2020 por la presidenta madrileña, en que definía como “hacer el paleto” a quienes defendían la identidad leonesa.

Sin embargo, este sábado Ayuso ha ido más allá, y directamente ha identificado al Reino de León como parte de Castilla, atribuyendo a Castilla el reconocimiento de cuna del Parlamentarismo que la UNESCO reconoce al Reino de León y, más en concreto, a sus Cortes del año 1188.

Pero esta no ha sido la única afirmación realizada por la presidenta madrileña en ese sentido, ya que en el congreso del PP de Castilla y León, celebrado este sábado en la ciudad de León, Ayuso ha llegado a afirmar que “el empoderamiento de la mujer nació aquí en Castilla”, pretendiendo hacer alusión con ello al hecho de que la primera reina titular de Europa fue la reina Urraca I de León, a cuyo reino la política del PP ha identificado como parte de Castilla.

Estas declaraciones han provocado la reacción de Unión del Pueblo Leonés (UPL), cuyos principales dirigentes han mostrado su malestar por las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso. En este aspecto, el secretario general de los leonesistas, Luis Mariano Santos, se preguntaba a través de Twitter con cierta estupefacción “¿Es ignorancia o provocación?”.

Más sarcástico se mostró el presidente de UPL, el salmantino Carlos Javier Salgado, que con cierta retranca, y en un guiño hacia la gastronomía regional leonesa y las afamadas empanadas de Cacabelos y Mombuey, señalaba en Twitter que “Puede que Ayuso se haya pasado por Cacabelos o Mombuey, porque tiene una empanada cojonuda…”.

No obstante, el presidente leonesista continuó dicho tweet en un tono ya más serio y divulgativo, citando a la presidenta madrileña y explicándole que “León y Castilla son regiones distintas, por eso la autonomía que comparten no se llama Castilla, sino Castilla Y LEÓN. No creo que sea tan difícil de entender…”.

Y es que, desde UPL consideran que las palabras de Ayuso no son sino “una muestra más del nulo interés que tiene el PP por la Región Leonesa”, y señalan que “es absolutamente lamentable ver los aplausos emitidos por los miembros del PP leonés a las palabras en las que Ayuso identificaba a León como Castilla”.

En este aspecto, Unión del Pueblo Leonés afirma que “si esta misma semana en el PP de León se autodefinían como leonesistas al presentar su candidatura, ese intento de engaño a los leoneses no les ha durado ni una semana, volviendo al pancastellanismo del que vienen haciendo gala en las instituciones”.

Por ello, con cierta ironía, desde UPL proponen al PP que “en vista de que la presidenta popular de Madrid identifica lo leonés como castellano, desde el Partido Popular podrían aprovechar para nombrarla presidenta de honor del absurdo chiringuito de la Fundación Villalar”, instando a hacerlo “de inmediato, antes de que Ayuso tenga otra ocurrencia y diga que la Región Leonesa es parte de Eslovaquia o de Noruega”.