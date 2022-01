Íñiguez: "Estoy muy orgulloso del equipo y las jugadoras"

Roberto Íñiguez, entrenador del Perfumerías Avenida, ha comparecido en rueda de prensa ante los medios locales después de ganar de manera muy holgada al Reyer Venezia por 110-69. De este modo, el técnico azulón ha querido destacar el trabajo de las suyas en Euroliga.

Valoración: "Estoy muy orgulloso del equipo y de las jugadoras. Hemos tenido el marcador a favor a partir del tercer cuarto. La mejor noticia es que se ha competido. Mañana habrá día libre para que recuperen, porque desde el 31 de diciembre no hemos tenido este ritmo. Toca recuperar y luego ya veremos para el miércoles. Vienen curvas".

Sorprendido por el equipo: "La cabeza da y quita muchas cosas. Hoy la hemos tenido muy bien. Han estado centradas".

Calendario y cambios: "Todo. Ha habido que cambiar todo. Han sido días complicados y duros. No sabíamos lo que íbamos a tener para entrenar. Hemos vivido más películas que el COVID como un rodillazo de una a otra... si lo cuento, igual ni os lo creéis. Hay que seguir sumando. El miércoles viene aquí el equipo que tiene el ritmo más alto de Europa. Venezia ha jugado mucho en zona, aunque no sé el motivo".

Entrenar: "Tengo fama de que mato a las jugadoras, pero no. Me gusta entrenar bien. Hablamos todo con el staff, no solo decido yo. Esto tiene que unirnos más. Es un partido positivo".

Fasoula: "Ha sido de las últimas en salir. Bella ha estado muy bien y ha entendido bien lo que debía hacer. Necesitamos a todas".

Silvia: "Somos unos privilegiados. Sabemos lo que se sufre, pero siempre hay que seguir. Uno de nuestros trabajos es darle alegría a la gente que viene a vernos. Silvia ya os contará cómo está, le ha pasado de todo. Es dura y volverá pronto".

Priorizar Liga o Europa: "No se prioriza nada. Vamos a ir partido a partido".

Por su parte, la jugadora Leo Rodríguez ha comentado lo siguiente: "Estoy gratamente sorprendida, pero de este equipo me lo espero todo. Hemos ganado y me noto contenta. Han sido semanas sin entrenar y no sabía qué pensar. Sabía que la actitud iba a ser buena. Estoy feliz. Hemos tenido mucha incertidumbre y tenido que trabajar en casa (por el virus). Sabíamos que antes o después íbamos a jugar".