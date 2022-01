Santolino termina con gran sabor de boca el Dakar

Lorenzo Santolino (Sherco) ha terminado su cuarta participación en el Dakar consolidándose como uno de los pilotos a tener en cuenta en la carrera más dura del mundo. El salmantino ha sido uno de los protagonistas del rally, ha demostrado un gran ritmo de navegación y pilotaje y grandes dotes para pensar sobre la moto, lo que le señala para grandes objetivos. Santolino, que estrenaba una nueva moto, ha sumado un cuarto puesto y tres quintos en etapas y ha brillado a gran nivel, pero pagó el cambio de motor. Se ha quedado a las puertas del top ten final en una de las ediciones más rápidas e igualadas y promete regresar en 2023.

La etapa final iba a decidir el rally, aunque el día anterior había quedado muy encaminado, pero los 164 últimos kilómetros no eran un mero trámite y podía pasar de todo. Santolino salía con el objetivo de intentar entrar entre los diez mejores de la clasificación final, pero sin olvidar su táctica de toda la carrera: navegación y pilotaje a gran nivel, pero sin correr riesgos innecesarios. Algo importante para no arruinar el rally con una caída: no ha sufrido ni una y prácticamente no ha cometido errores de navegación.Al final, puesto noveno en la etapa y undécimo en la general, segundo mejor español, con mejores sensaciones y más protagonismo que en la edición 2021. La victoria final, para Sam Sunderland (Gas Gas) que ha sido líder buena parte del rally y supo asegurar la última etapa.

“Ya estamos en el final, última etapa del Dakar. He intentado dar el máximo, salía en una posición que no era mala, he intentado llevar el mejor ritmo posible, he hecho algún pequeño error de navegación como todos porque iba centrado en las trazas y confirmar”, ha comentado del día. “Estoy contento de haber estado luchando por el top ten hasta el último día, me voy con buenas sensaciones, sensaciones de haber hecho bien mi trabajo, de haber hecho el máximo y sin caídas. Y con buenas sensaciones sobre la moto. Está claro que faltan cosas que mejorar, cosas que trabajar, pero me voy contento y satisfecho de poder llegar al final cada día haciendo el máximo aunque las condiciones no fueran las óptimcas”, ha comentado.

“Agradecer a Sherco que haya logrado traer al Dakar esta moto nueva. Todos sabemos que nos faltan cosas por probar, pero se consiguió, lo importante es saber dónde hay que trabajar para empezar a hacerlo de cara al Dakar 2023. Agradecer a todos los patrocinadores y a todos los que han estado apoyándome cada día”, ha terminado.

Clasificación. Etapa 12

1. P. Quintanilla (Honda) 1h 40.00

2. T. Price (KTM) a 18 segundos

3. J. Cornejo (Honda) a 29 segundos

…

9. L. Santolino (Sherco) a 4.18

General provisional final

1. S. Sunderland (Gas Gas) 38h 47.30

2. P. Quintanilla (Honda) a 3.27

3. M. Walkner (KTM) a 6.47

…

11. L. Santolino (Sherco) a 58.26