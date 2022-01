Javier Garrido asumirá la concejalía de Turismo y La Covatilla, que "debe estar abierta siempre, independientemente del tiempo"

Esta semana se hacía oficial el acuerdo entre el PSOE y Tú Aportas Bejar para garantizar la estabilidad del consistorio bejarano hasta el final de legislatura. Con este pacto la formación municipalista entrará a formar parte del equipo de gobierno asumiendo dos concejalías y con presencia dentro de la Junta de Gobierno Local. Hemos mantenido una conversación con el concejal, Javier Garrido.

Pregunta: ¿Cómo valora su formación, Tú Aportas Béjar, ¿el acuerdo de gobierno suscrito con el PSOE?

Respuesta: Yo creo que se resume en tres palabras, que son: Educación, empatía y respeto. Esas han sido las tres actitudes del nuevo alcalde, Antonio Cámara hacia nosotros y de nosotros hacia él. Ha habido empatía porque nos hemos puesto cada uno en la piel del otro. Ha habido respeto, en un ambiente muy cordial durante estos últimos días y ha existido educación, que ha faltado en los años anteriores a la hora de entablar conversaciones con partidos de la oposición que tenemos algo que decir.

P: Con la llegada de Cámara, usted dijo que esperaba un cambio en el talante del gobierno de la ciudad, que imagino se rubrica con este acuerdo.

R: Sí, sin duda. Conocíamos a Antonio Cámara y su interés por llegar a acuerdos con todos los partidos y desde Tú Aportas queremos sumar y aportar nuestros conocimientos, nuestra valía, la mucha a poca que tengamos, para resolver los problemas de Béjar o al menos, encauzarlos. De ahí que se llegará a un acuerdo para coger concejalías y que los ciudadanos tengan un futuro al que agarrarse. Sin embargo, hay que dejar claro que cada partido mantiene su independencia, Tú Aportas llegó para quedarse y con espíritu municipalista. Y hemos optado por colaborar con ellos ante el cambio de actitud.

P: Tú Aportas asumirá las delegaciones de educación y relaciones con las asociaciones en la persona de Ana valle y usted lo hará con las de turismo y la específica relativa al Centro de Turismo de La Covatilla ¿Por qué han elegido estas áreas?

R: Sinceramente creo que Ana Vallejo tiene el talante y el talento para asumir esa concejalía de peso, como es educación y las relaciónes con la universidad, la escuela de música, la banda municipal… Su trabajo en la presidencia de Afabeco (la Asociación de enfermos de Alzheimer de Bejar y Comarca) es excelente, es empática y trabajadora y eso ha pesado en la dedición del nuevo primer edil en que asuma esas delegaciones. En mi caso, Cámara quería una persona de peso que lleve dos áreas muy importantes: una de las patas fundamentales de esta ciudad es el turismo y la estación de esquí es tan compleja que necesita un concejal dedicado a ella, donde hay que tomar decisiones importantes, muchos tramites que agilizar y le agradezco que haya apostado por mi persona, para tomar las mejores decisiones, tanto en esta temporada como en las siguientes.

P: Me va a permitir que entremos en detalle en la Covatilla. Su formación ha defendido en los últimos meses que la estación debe contar con la opinión y el asesoramiento de personas expertas en el mundo de la nieve ¿Van a iniciar esa línea de trabajo?

R: Sí, de hecho, ayer ya me reuní con los trabajadores de la estación, desde administración hasta pisteros, y la sensación es buena. Han estado dejados de la mano de dios estos años, perdidos y no se les ha hecho el caso suficiente por parte de los políticos. Y yo he querido transmitirles, tranquilidad y paciencia. También quise decirles que hay que llegar a la gente para explicarles que la Covatilla no depende sólo de la nieve, de si esta abierta o no, si hay nieve o no. La estación debe estar abierta siempre, independientemente del tiempo. Y a partir de ahí se pueden hacer actividades complementarias a la nieve o de verano. Ese es un objetivo. El otro, como comentas, es que haya personas con un peso técnico, vinculadas al mundo de la nieve, importantes, que logren hacer un grupo humano organizado y que las decisiones se tomen con criterios técnicos. En estos días vamos a intentar dotar de estas personas a La Covatilla. La estación, su presente y futuro, es importante tanto para Béjar como la comarca.

P: Sobre el futuro de La Covatilla, en campaña Tu Aportas abogó por la creación de un modelo mixto publico-privado para la gestión de la estación…

R: Es una opción a medio y largo plazo. Creemos que es la mejor, sobre todo, para el funcionamiento interno de la estación. Fíjese, nos encontramos ahora con problemas a la hora de comprar repuestos, recambios, suministros para el restaurante, etcétera, debido a la burocracia que conlleva la gestión municipal y la rigidez de la Ley de Contratos del estado, que nos obliga a licitar cualquier compra. Deberíamos buscar una solución a este problema de plazos y administración. Lo ideal sería que el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Castilla y León apoyen la estación de esquí y que entren, por su parte, empresas privadas que apuesten con su dinero e inversión por La Covatilla, de manera que los plazos y el funcionamiento interno sea más eficiente. Luego hay que ver cómo realizarlo, pero tendremos que ir mirando esta posibilidad en el futuro.

P: Pasamos al área de turismo, donde usted ha pedido durante esta legislatura la creación de un plan integral sobre ello. ¿Lo va a impulsar en su llegada a la concejalía?

R: El turismo no puede depender sólo de la asistencia a ferias, entre todos tenemos que diseñar el futuro de esta ciudad: Cómo atender al visitante, si tenemos guías turísticos, gestionar los recursos como los museos o actividades al aire libre…. A partir de ahí crear un plan, entablando conversaciones con todos los agentes involucrados, tanto en Béjar como en la comarca y cerrar acuerdos de colaboración. Además, la empresa privada, la restauración y hostelería debe asumir su parte de implicación y nos sentaremos con ellos para hablar, ya que en su mano esta también convertirnos en un referente turístico de calidad, de ocio y tiempo libre, no sólo con la nieve. Pongo algunos ejemplos como el Bosque, la vía verde…. Atractivos muy potentes que hay que poner en orden y en valor.