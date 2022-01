Hábitos saludables para cuidar tu audición en casa

Cuidar nuestra salud auditiva es fundamental para prevenir pérdidas de audición o problemas auditivos en el futuro. A continuación te presentamos una completa recopilación con los principales hábitos saludables a tener en cuenta para cuidar tu audición en casa. Sigue leyendo para valorar cuáles son los principales hábitos saludables que debes tener en cuenta si quieres cuidar tu audición en casa de manera eficiente y segura.

Cuidado con los auriculares y la TV

Es importante no tener la televisión a un volumen muy alto ni escuchar música con los auriculares sobrepasando los niveles recomendados por los profesionales. Es recomendable no subir el volumen por encima del sesenta por ciento y poder escuchar siempre los sonidos de alrededor, tal y como nos han explicado los expertos en salud auditiva de Audifono.es. Tampoco es recomendable escuchar música con auriculares más de una hora al día. Si al quitarnos los auriculares notamos un pitido, esto quiere decir que debemos reducir el volumen o el tiempo de uso de este tipo de dispositivos si queremos proteger y cuidar nuestros oídos.

Medidas para mejorar nuestra calidad de vida

Si ya presentamos algún tipo de problema o de pérdida auditiva es fundamental acudir cuanto antes a los profesionales de la salud auditiva para que puedan recomendarnos los dispositivos más adecuados para recuperar nuestra audición y disfrutar de una buena calidad de vida (implantes, audífonos, etc.). Además, existen muchas otras medidas, como vemos en este post, que pueden ayudar a las personas con problemas o pérdidas de audición a cuidar mejor su salud auditiva y mejorar su calidad de vida con las mejores garantías, y que son sencillas de aplicar al hogar, en el trabajo y en su día a día.

Cuidado con el agua

Del mismo modo, otra de las cosas con las que debemos tener cuidado en el hogar es con el agua en nuestros oídos. La humedad en los oídos puede provocar infecciones por hongos u otitis. De esta manera, es recomendable usar tapones si vamos a nadar en la piscina o sumergirnos lentamente para prevenir estos problemas. En la ducha, es fundamental prevenir que el agua pueda entrar en nuestros oídos y si lo hace, debemos sacarla cuanto antes y secar siempre bien la zona después de cada baño.

No exponernos a ruidos fuertes

Por otro lado, también es importante evitar los ruidos fuertes. Es recomendable colocarnos lejos de los altavoces, insonorizar de manera correcta nuestro hogar y prevenir este tipo de ruidos en nuestro día a día. Si tenemos que exponernos a ellos en el hogar por cualquier tipo de circunstancia, lo mejor es usar cascos aislantes o tapones para proteger nuestros oídos y cuidar al máximo nuestra salud auditiva.

Cuidar nuestra alimentación

Somos lo que comemos y por tanto, una alimentación adecuada es fundamental también para cuidar nuestra audición en casa. Los expertos recomiendan evitar los ultra procesados, el alcohol y los alimentos ricos en azúcares o grasas refinadas. El consumo de verduras, frutas, proteína saludable, frutos secos, semillas y legumbres será fundamental para garantizar el buen funcionamiento de nuestra salud auditiva. Además, es clave consumir al menos un litro y medio de agua al día para mantenernos en óptimas condiciones.

No introducir elementos extraños en los oídos

Muchas personas utilizan algún tipo de objeto como horquillas para rascarse los oídos pero esto debe evitarse, ya que puedes llegar a producir daños en la membrana interior del oído. Tampoco recomendamos usar hisopos o bastoncillos de algodón para retirar la cera porque con ellos únicamente lograrás introducirla más adentro. Lo mejor para limpiarse los oídos de forma segura es hacerlo con agua y jabón, aprovechando los momentos de la ducha o cuando nos lavamos la cara, y limpiando después el exceso de agua con un pañuelo o una toalla o paño suave.

Limpiar los oídos con precaución

Como indicábamos en el punto anterior, no debemos pasarnos con la limpieza de los oídos, porque podemos llegar a dañar alguna parte sensible de éstos. Además, la cera que producen los oídos sirve para protegerlos de cualquier tipo de infección, con lo que tampoco es recomendable retirarla en exceso ni de forma compulsiva todos los días. La limpieza de los oídos debe ser parte de nuestra rutina de aseo y de cuidad de los oídos, pero es recomendable usar agua y jabón y no bastoncillos, asegurándonos siempre de lavar y secar los oídos de forma óptima.

Cambiar de oído cuando hablamos por teléfono

Un hábito saludable que podemos implementar en casa para cuidar nuestra audición es cambiar de oído cuando hablamos por teléfono. Muchas personas tienen que pasar muchas horas al teléfono cada día y es normal que incluso puedan a llegar a notar el oído dormido al terminar estas largas conversaciones. Esto es nocivo para la salud de nuestros oídos y es por este motivo que los expertos recomiendan ir cambiando el auricular de oído de manera regular, además de evitar presionarlo contra la oreja de forma excesiva.

Practicar deporte de forma regular

Junto con una alimentación saludable, otro de los hábitos que debemos implementar cuanto antes para cuidar nuestra audición y nuestra salud en general es practicar actividad física de manera regular y segura. Es fundamental movernos y mantenernos en forma para que nuestra salud sea óptima, pero también tener cuidado al practicar deporte y proteger nuestros oídos de forma correcta para prevenir infecciones y problemas auditivos.

Prevenir infecciones

Finalmente, resulta fundamental extremar las precauciones con el cuidado de nuestros oídos si tenemos gripe o algún tipo de resfriado. En estos casos tendremos mucha más predisposición a contraer una infección. Además, si se trata de una infección grave puede llegar a traducirse en una pérdida de audición, con lo que resulta recomendable prevenirla a toda costa, según los expertos, así como acudir a los profesionales lo antes posible si sentimos cualquier problema en nuestros oídos.