Suspendido el amistoso Montijo - Unionistas... que ni se había anunciado

Sorpresa generalizada en el fútbol local después de que se haya suspendido un partido amistoso entre el Montijo y Unionistas. Dicho hecho no sería tan extraño en los tiempos que corren si no fuera porque el duelo no ha llegado a ser anunciado por ninguno de los implicados.

De este modo, la entidad extremeña ha sido la primera en informar de la decisión tomada y los charros se han hecho eco de ella. Sin embargo, ambos clubes han mostrado una buena sintonía y buscarán una nueva fecha para poder disputar el Trofeo Villa de Montijo.

Una lástima. Dadas las circunstancias actuales toda precaución es poca . Esperaremos a que la situación mejore y nos vemos en verano en el Emilio Macarro para poder celebrar junto a toda la afición montijana como merece vuestro centenario . https://t.co/rufFFBwidV — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) January 12, 2022

Por otro lado, cabe destacar que el bando rival de los del Reina Sofía cuenta en sus filas con Ibra Keita, exjugador del Salamanca UDS, desde hace muy pocos días tras su salida de la disciplina del Helmántico, adelantada por este medio, por lo que se ha quedado a un paso de jugar ante un viejo conocido.