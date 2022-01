Sigue el lío para fijar la fecha del Compostela - Salamanca UDS. Después de que el encuentro se aplazase el pasado domingo a escasas horas de que el balón echase a rodar en el Vero Boquete San Lázaro, aún no hay nada nuevo con respecto al que iba a ser el primer partido oficial del 2022 para los dos conjuntos que compiten actualmente en el Grupo 1 de Segunda RFEF.

Los clubes no se han puesto de acuerdo a la hora de fijar un horario para recuperar el choque, por lo que la Federación será la encargada de establecerla. Sin embargo, el asunto es complejo, dado que los blanquinegros cuentan con un total de nueve positivos y un resultado no concluyente, por lo que Calderón se encuentra trabajando con 15 futbolistas, siendo uno de ellos Gustavo, que continúa a prueba ante su posible salto desde el Ribert, y otro Juancho, que no tiene ficha al no haber huecos libres en la plantilla.

De este modo, la entidad del Helmántico ha optado por suspender los entrenamientos hasta nueva orden por temor a nuevos contagios. Además, dicha medida ha llegado después de que el Compostela haya hecho oficial su intención de jugar el martes 18 de enero, aunque previamente era la de llevar a cabo la contienda el domingo 16. Pese a ello, el Salamanca UDS ha rechazado las dos propuestas porque sus futbolistas no se encontrarían a pleno rendimiento, mientras que ha solicitado jugar en dos semanas para no estar en peores condiciones que su adversario.

En definitiva, el organismo federativo se verá en la obligación de dictar sentencia, pero la polémica está garantizada al no poder contentar a ambos clubes a la vez. De este modo, el desarrollo de la 17ª jornada del campeonato de Liga para gallegos y salmantinos ha quedado completamente en el aire.