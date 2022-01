Diego Benito: "Queremos sacar esto adelante, la afición y nosotros nos lo merecemos"

Diego Benito, jugador del Salamanca UDS, ha conversado con este medio de comunicación de todos los temas de actualidad del conjunto charro en una semana bastante complicada por el brote que hay en la plantilla y el cuerpo técnico de la discilplina blanquinegra.

Semana extraña por los contagios: “Sabemos que es algo que podía pasar, al igual que está ocurriendo en otros equipos. Es algo que existe en la sociedad y parece que hay que vivir con ello, aunque deseamos juntarnos todos ya”.

Horas previas al aplazamiento en Compostela: “Teníamos pensado jugar, pero cuando empieza a dar positivo más gente, complicado. Luego ha habido más contagios y lo normal en estos casos es que pase algo así. Hay que esperar a la fecha del partido y tenemos que empezar a preparar la próxima jornada que tengamos”.

Entrenar con 15 jugadores en pleno enero: “En pleno enero no me ha pasado nunca. Si fuera en verano porque aún no ha llegado gente ya es otra cosa, pero en invierno es atípico y raro”.

2022: “Se afronta con mucha ilusión. La gente está con ganas a pesar de haber empezado con mal pie el año (por los infectados). Los que se queden daremos o darán el máximo (ríe)”.

Posible salida sorprendente: “No, no, no (vuelve a reír). Estoy feliz aquí y el club no me ha transmitido nada. Lo principal para mí es la felicidad mía y de mi familia, y la tenemos. Queremos sacar esto adelante, la afición y nosotros nos lo merecemos”.

Vuelta tras pasar el COVID: “Sí que es verdad que la semana pasada me costó bastante. Es raro porque me dolían las articulaciones, pero ya voy bastante mejor. Tengo ganas de seguir mejorando”.

Nuevos compañeros: “Los he visto bastante bien, aunque solo ha sido una semana y poco tiempo. Son jugadores buenos y nos van a ayudar”.

Llegar a playoff: “No nos tenemos que centrar en eso. Parece un tópico, pero hay que ir partido a partido y mejorando cada día en los entrenamientos. Si eso ocurre, seguramente vayamos hacia arriba”.