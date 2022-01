De la Nava: "Hemos ido casi toda la temporada arriba y no tenemos que volvernos locos por esta derrota"

Carlos de la Nava, capitán de Unionistas, ha hablado ante los medios de comunicación de Salamanca en una entrevista telemática. En ella, el delantero ha tocado todos los temas de actualidad acerca del club y su futuro en la disciplina del Reina Sofía.

Renovación: “Todavía no lo he pensado. Llevo muchos años aquí y estoy muy a gusto. Cuando vaya avanzando la temporada ya se hablará. Estamos centrados en seguir arriba. El club no me ha dicho nada, igual es pronto para ver más allá. No conocemos la categoría en la que vamos a estar el año que viene, habrá rumores… pero esto lo considero mi casa. Por las dos partes, en unos meses ya veremos qué se puede hacer”.

Goles encajados a balón parado en Zamora: “Son aspectos que tenemos que mejorar, no hicimos un buen partido y debemos fijarnos en los errores cometidos. Son fallos graves porque nos costaron dos goles. Los pequeños detalles determinan el partido en estas categorías”.

Problemas a domicilio: “Creo que jugar fuera de casa en esta categoría es muy complicado. El otro día ha sido el primero que hemos perdido y pudimos haber ganado. No es falta de ambición. Hay que intentar cerrar los partidos cuando nos ponemos por delante. Hay campos difíciles y sacar puntos es duro. No creo que lo hayamos hecho mal y hay que intentar que no vuelva a pasar”.

Primera derrota de la temporada: “Se ha hecho de rogar por suerte para nosotros. Hemos estado casi toda la primera vuelta sin perder y ahora tenemos este parón y es posible que le demos más vueltas. Esperamos reaccionar bien. Es una sensación nueva para nosotros y veo al equipo animado”.

Contactos con el Zamora en el pasado: “Con el club, no lo sé. Conmigo, personalmente, tampoco. Hablé con mi representante y me comentó algo, pero no hemos recibido ninguna noticia del Zamora”.

Qué necesita Unionistas para seguir en playoff: “Seguir como hasta ahora. Hemos ido casi toda la temporada arriba y no tenemos que volvernos locos por esta derrota. La Liga va a ser muy difícil, pero estamos en buena posición. Hay que confiar y seguir trabajando poco a poco. Somos un bloque y competimos muy bien”.

Sin ver puerta: “Quizás sí me pese un poco. Siempre gusta marcar y he tenido ocasiones para hacerlo. Ya son varios partidos y hay que seguir luchando para cortar esta racha negativa para mí. Ya hay ganas, pero lo importante es el equipo”.

Físico suyo y de Espina: “Vamos a aguantar el físico. No somos tan mayores. Salga el que salga, lo hace bien. Hemos tenido la baja de nuestro preparador, pero el club lo ha solucionado bien. Me gustan las temporadas largas porque soy más diésel”.

Molestias de este año: “En Navidad ya me estaba encontrando mejor. Llevo un par de meses que me he olvidado de ellas. La salud es muy importante para el jugador. Toco madera”.

Sin devolverles el punto contra el DUX: “Confiaba en que nos lo diesen y creo que lo justo es que fuese así, aunque no depende de nosotros. El club va a hacer todo lo posible por arreglarlo”.

Aumento de contagios: “Nos influyen las bajas que hemos tenido. La gente que ha estado en casa sí lo nota, no hemos podido entrenar todos…”.

Más jugadores salmantinos en Unionistas: “La verdad es que sí me gustaría. Sería bonito para el club y la ciudad, pero los jugadores tienen que dar el nivel que se necesita”.