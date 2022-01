Cinco preguntas sobre las mascarillas que quizás no te habías hecho

La sexta ola nos ha obligado a recuperar las mascarillas en exteriores, e incluso con la irrupción de la variante Ómicron ha vuelto a despuntar el uso de las mascarillas FPP2 porque garantizan una mayor protección contra esta variante. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido desde que empezamos a utilizar mascarilla para protegernos mejor de los contagios, todavía pueden surgir algunas dudas, e incluso podemos cometer algunos errores a la hora de utilizarlas que harán que pierdan eficacia.

¿Qué ocurre si se usa una mascarilla con la talla equivocada?

Si no se ajusta correctamente, no tendrá la eficacia que debe. Es importante que se ajuste bien a la nariz y que cubra la barbilla.

¿Se puede dar la vuelta a la mascarilla?

En ningún caso es recomendable hacerlo. Esto no aumentará su durabilidad ni eficacia.

¿Los niños pueden usar mascarillas de adultos?

No se recomienda el uso de mascarillas higiénicas de talla adulta a menores de 12 años.

Existen tres tallas, acordes a cada rango de edad, entre los 3 y los 12 años. Recuerda, además, que es importante que un adulto supervise la colocación, el uso y la retirada de las mascarillas. Niños positivos por COVID-19, con síntomas o asintomáticos positivos deben usar preferentemente mascarillas quirúrgicas o higiénicas con especificación UNE.

¿Se pueden lavar las mascarillas de tipo No-Reutilizable?

No. Si el fabricante no indica que la mascarilla es lavable -y, por lo tanto, reutilizable- no lo hagas. No se puede garantizar que conserve sus propiedades.

¿Cuáles son los errores que hacen que llevar mascarilla no nos proteja debidamente?

Usar la mascarilla durante más tiempo de recomendado -las mascarillas quirúrgicas deben sustituirse después de usarse durante 4 horas seguidas-, llevarla por debajo de la nariz, ponértela y quitártela continuamente, no llevarla adecuadamente ajustada, guardar la mascarilla en un bolsillo -lo más recomendable es hacerlo en un sobre de papel- o seguir usando la mascarilla después de mojarse (por ejemplo en un día de lluvia), son algunos de los errores que, pese al tiempo transcurrido, todavía algunos cometen. Errores que hacen que las mascarillas pierdan efectividad.