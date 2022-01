Zaida Gómez, psicóloga: "Tenemos que romper los tabúes porque sin salud mental no hay salud física"

Como cada 13 de enero, es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una enfermedad mental que en los últimos años ha crecido de manera exponencial, sufriéndola cada vez más gente joven. SALAMANCA rtv AL DÍA ha hablado con Zaida Gómez, psicóloga de ‘Salud Mental Salamanca’. ¿Por qué este aumento de casos? ¿Se puede prevenir la depresión? ¿Por qué sigue siendo un tabú hablar de enfermedades mentales? Zaida Gómez, nos aclara estas dudas.

Según la Organización Mundial de la Salud, en los últimos años ha crecido el número de personas que sufren depresión, ¿por qué ha podido tener lugar este aumento de casos?

La depresión es un trastorno del estado de ánimo donde confluyen varios factores, es verdad que el contexto de lo social, de lo ambiental, es un factor determinante puesto que, hablando de la pandemia, esto ha favorecido la aparición de muchos problemas de salud mental, entre ellos la depresión. Personas que, por ejemplo, han sufrido situaciones muy restrictivas, dificultades económicas, desempleo, enfermedad, pérdidas de seres queridos u otros eventos traumáticos han aumentado la probabilidad de sufrir depresión.

Son muchos los factores que influyen en cada caso y persona, en este sentido, los familiares, los amigos, los seres queridos ¿juegan un papel esencial?

Obviamente. Lo más importante es pedir ayuda, es algo fundamental ponerse en manos de un profesional. Pero también es fundamental la red de apoyos de la persona: la familia, los amigos, los seres queridos… Van a servir de colchón amortiguador de la persona. Las relaciones sociales tienen un efecto muy positivo frente a la depresión, a los sentimientos negativos y al aislamiento que tiene la persona. También la participación en la sociedad, porque así se sienten más integrados y aumenta el sentimiento de sentirse útil.

Cada vez hay más casos en personas jóvenes…

Aquí tenemos el hándicap del estigma en relación con los problemas de salud mental. Los jóvenes tienen más dificultades para pedir ayuda y para decir que están mal por el hecho de tener miedo a sentirse rechazados, esto sumado a la etapa de la adolescencia, donde no se hacen manejo de las emociones, de las capacidades de autocontrol emocional y de afrontamiento adecuadas que le permitan hacer una buena gestión de las dificultades que van surgiendo. En este sentido, la pandemia ha tenido mucha importancia en cuanto a las relaciones sociales, al contacto, a las opciones de ocio… muchas veces ellos no hacen, porque no pueden, un buen manejo de esas situaciones, y por otro lado el hándicap de “si pido ayuda me van a tachar de persona con problemas de salud mental'.

¿Podemos decir que existe un tabú en la normalización de las enfermedades de salud mental?

Exactamente. Todavía hay muchos estereotipos, muchas ideas erróneas en torno a los problemas de salud mental y tenemos que ir desestigmatizando para que sea visto como un problema más, al igual que una diabetes o que otro tipo de enfermedades crónicas o degenerativas que están totalmente aceptadas y normalizadas.

¿Cómo puede una persona identificar que se siente deprimida y no triste?

Hay que tener claro que tener una depresión no tiene nada que ver con estar triste durante unos días. Los sentimientos que tiene una persona que sufre depresión son mucho más profundos e interfieren en el desempeño de sus actividades diarias. De repente una persona no tiene una depresión, hay un proceso en el tiempo. Pero es verdad que cuando una persona empieza a darse cuenta de que ya no tienes esa motivación, esa ilusión por las cosas que antes le gustaban, esas pueden ser señales de alarma. Como el cambio de hábitos, el cambio de rutinas, o por ejemplo dejar de darle valor a arreglarse, a cuidarse, es también puede ser una señal de alarma. De repente te sientes más cansado, no te concentras con tanta facilidad, que te sientes más irritable, tienes cambios de humor bruscos…. Un poco en esa línea.

En ese sentido, ¿la depresión puede prevenirse?

Las causas de la depresión son variadas, son complejas. Están ligadas a la genética de la persona, pero por otro lado existen factores biológicos, sociales, económicos, ambientales, físicos… que pueden interferir. Factores que van a conjugarse entre sí para dar lugar a la aparición de la depresión. Hay algunos factores sobre los que no tenemos tanto control, pero hay otros como la actitud en la persona, la intención de pedir ayuda… claro que se puede prevenir la depresión. Tu red de apoyo, de participación en la sociedad, buenos hábitos de vida, el descanso, el tener una actividad física regular. Si vives en el presente, si eres capaz de identificar tus pensamientos negativos y modificarlos por otros más realistas, ese trabajo más personal puede prevenir la depresión. Aceptarnos tal y como somos, aprendiendo a perdonarnos porque todos cometemos errores, aprendiendo a afrontar el cambio que es propio de la vida porque estamos en continua transformación. Aprender a vivir con la incertidumbre. Y lo más importante, cuando una persona está deprimida y quiere hacer algo por mejorar su estado de ánimo, hay que tener claro que no hay que esperar a estar bien para hacer cosas, hay que hacer cosas para estar bien.

Como profesional, ¿qué le dirías a las personas que tienen miedo o les da vergüenza de pedir ayuda?

Yo les digo que estamos aquí, que den ese paso a pedir ayuda porque sin salud mental no hay salud física, es primordial romper esta barrera, romper estos tabúes. Que se informen y que se asesoren, que lo vivan como una enfermedad más que hay que tratar y que hay que abordar, que pierdan ese miedo porque estamos para ayudarles y que hay que luchar entre todos contra la estigmatización de los problemas de salud mental, todos podemos vernos afectados por ellos y entre todos tenemos que apoyarnos.