Teresa Rodríguez: “Era incapaz de salir por mí sola. Fue cuando me di cuenta que necesitaba ayuda profesional”

Teresa Rodríguez tiene depresión desde hace 15 años. Le diagnosticaron depresión endógena, calificada así porque no se conoce el motivo. “Para mí fue caer como en un agujero”, cuenta a SALAMANCA rtv AL DÍA. Tenía algo más de 40 años, dos hijas, un marido y un trabajo cuando comenzó. “Me metí en la cama y ya no volví a salir. Estuve muchos meses. Salí de aquello, pero he sufrido varios episodios”.

Ella notaba que algo no iba bien. “Era incapaz de salir por mí sola, iba de la cama al sofá y del sofá a la cama. Entonces fue cuando me di cuenta de que necesitaba ayuda profesional”, relata.

“El apoyo de los familiares y amigos es fundamental, pero se necesita ayuda profesional porque ellos hacen lo que pueden, te acompañan y hacen que salgas, pero no son profesionales y no saben por qué pasa. Es que no lo sabes tú, no sabes lo que te pasa”. Destaca que su familia y amigos “han estado y están siempre, pero no es suficiente”. “Todo el mundo te da consejos, pero te das cuenta de que, aunque lo hagan por tu bien, no tienen ni idea. Por eso se necesita a un profesional, es básico”.

En el momento que acude a un profesional Teresa empieza a notar la mejoría. “Ellos te hacen pensar de diferente manera, y me gustaría decir, que cuando vas a un profesional, que la gente no desespere porque el primero no les entienda, porque somos humanos, hay más profesionales, es dar con uno que te entienda y te haga ir saliendo, es maravilloso. Te cambia la vida”.

Es usuaria de ‘Salud Mental Salamanca’, cuenta que se enteró que daban unas charlas relacionadas con la depresión y decidió asistir. “Cuando llevaba dos o tres, me di cuenta que me gustaba, que me sentía bien, que comprendía todo lo que dicen”. Actualmente, asiste a terapia con ellos. “Cuando estas en una depresión se sale, lo que pasa es que después de tantos años, coges una experiencia y cuando vas recayendo, con ayuda profesional siempre, vas saliendo”.

Señala que la sociedad “ha avanzado pero lo que pasa es que es desconocido, es increíble, pero todavía es desconocido. Todavía no se comprende”.

A las personas que sufren depresión dice que les “diría muchas cosas. No están solos, que hay mucha gente en esa situación, que lo comprendan y acepten, y una vez que hayan comprendido y aceptado que no están bien, que vayan a un profesional, que es básico, sino por uno solo no se sale”.