Richard Huerta, a “por el mayor número de medallas posible” en un 2022 de “muchas esperanzas”

Richard Huerta siempre supera las adversidades y va con todo a por el nuevo año. El peleador salmantino quiere lograr el mayor número de éxitos posibles en unos meses plagados de competiciones con el deseo de que sus torneos de Kickboxing no sufran las cancelaciones de otras ocasiones a consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

“El 2022 se presenta ilusionante porque se va a repetir el circuito de Copas Mundiales después de dos años y la verdad es que tengo muchas esperanzas puestas en él por hacer un buen papel y lograr el mayor número de medallas posibles”, comenta el luchador para abrir boca de todos los lectores de SALAMANCA AL DÍA.

Además, el reputado kickboxer argumenta su ilusión porque va a poder viajar fuera de España para medirse a sus rivales, por lo que no oculta su felicidad al decir que “las competiciones que tengo previstas son la Liga Last Round, que va a ser bastante fuerte a nivel nacional y merece la pena participar, y luego está el circuito de Copas Mundiales, lo que va a significar que de marzo a junio habrá un viaje internacional (o dos) cada mes para pelear con los mejores, que es de lo que se trata esto”.

Sin embargo, no todo es un camino de rosas en un deporte tan duro como el de contacto: “La preparación esta siendo un poco de rara, de mucho volumen de trabajo ahora para que luego vaya todo rodado y sobre el papel. Hay que coger buen nivel de forma para mantenerlo toda la temporada. Es momento de muchos entrenos. Tengo la suerte de trabajar en mi propio estudio y también en la Escuela El Templo, en la que me ayudan mucho y me han acogido como uno más desde el primer día y estoy muy agradecido”.

Además, Richard Huerta añade que uno de los hechos más complicados de llevar es la incertidumbre por las posibles cancelaciones de los eventos y relata que “el día a día es complicado porque te preparas para un torneo, te lo cambian y siempre estás pendiente de dar el peso, luego lo modifican y ya no lo tienes que dar. Las planificaciones y los entrenos los llevo muy rigurosos y que te cambien de fecha trastoca, aunque ya nos hemos acostumbrado. Somos peleadores y nos tenemos que adaptar a todo”.

Por último, el poseedor de una gran carrera muestra su hambre para lo que viene por delante y pone el foco en “obtener el mayor número de medallas posibles, disfrutar de la competición y dejar a España lo más alto posible en mi ranking y categoría”. En definitiva, Richard Huerta quiere más.