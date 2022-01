Los casos activos de COVID-19 se disparan por encima de los 1.300 en Garrido y de 1.100 en Periurbana Norte

Con la incidencia acumulada en cifras récord en esta sexta ola (a 14 días se situaba este miércoles en los 4.333 casos por cada cien mil habitantes y a 7 días en los 2.143 casos), no es de extrañar que los contagios sigan siendo elevados, al igual que los casos activos -pacientes que siguen siendo compatibles con COVID-19-. Garrido Sur y Periurbana Norte no solo son los dos centros de salud que más casos activos tienen, sino que estos no han dejado de aumentar en las últimas semanas.

Así, Garrido Sur sigue siendo una semana más la zona de la capital con más casos activos, alcanzando los 1.373, según la última actualización de los datos de prevalencia publicados en el portal de Datos Abiertos de la Consejería de Sanidad. Le sigue el centro de salud Periurbana Norte, superando ampliamente el millar de casos activos, con 1.104; y el de Garrido Norte, con 880 casos activos.

Por su parte, también superan los 800 casos activos los centros de salud de la Alamedilla (830 casos) y Miguel Armijo (843).

En el lado contrario, con menos casos activos, aunque tampoco se han librado del aumento de los contagios a lo largo de la última semana alcanzando también cifras elevadas, se encuentran Filiberto Villalobos (341) y Elena Ginel Díez (443). Solo el centro de salud de Capuchinos ha reducido los casos activos, aunque el descenso ha sido mínimo (4 menos, situándose en los 498 casos).

Casos activos por centros de salud

San Juan: 766

Periurbana Sur: 601

Elena Ginel Díez (Tejares): 443

Capuchinos: 498

Miguel Armijo: 843

Garrido Norte: 880

Garrido Sur: 1.373

Alamedilla: 830

Periurbana Norte: 1.104

Pizarrales-Vidal: 685

San José: 504

Filiberto Villalobos: 341

Universidad-Centro: 501