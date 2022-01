Esperanza frustrada

Nos ha dejado el 2021 con la ilusión de que pronto íbamos a acabar con el bicho con el refuerzo de las vacunas; pero, sin avisar, nos ha invadido una nueva plaga de bichos, que nos anega en una situación desesperante, que acaba con nuestra maltrecha esperanza. Si repasamos las pandemias más recientes, que ha soportado España y el mundo, ninguna ha durado tanto como esta, e incluso con más medios para combatirla.

La famosa “cólera morbo” que abatió a la provincia en 1885, se inició en mi pueblo el 21 de agosto y se marchó, sin avisar, el 19 octubre del mismo año; pero no se fue sola, sino que se llevó por delante a setenta y siete macoteranos de todas las edades.

La gripe del 1918, apodada la española, aunque España no fue la causante, y que los periódicos de la época apodaron “La canción del olvido” y “El soldado de Nápoles” se coló de forma brutal en las casas de Madrid a finales de mayo e infectó a más de ochenta mil personas. Si hablamos de Salamanca, la Junta provincial de Sanidad, el 18 de septiembre declaró, oficialmente, la presencia de la epidemia; y dos meses después, el 26 de noviembre, la misma Junta volvió a reunirse para “declarar, oficialmente, extinguida la epidemia”.

En una provincia que contaba con 345.776 habitantes, se cifró en 135.555 los contagiados, casi el 40%. Entonces se habló de 3.831 muertes; sin embargo, investigaciones posteriores hablan casi del doble de fallecidos. Regresaría un año después, aunque con menos fuerza. Macotera, según el periódico comarca, “La voz de Peñaranda” se hizo eco del problema y dice que, en Macotera, una población de 3.250 habitantes, fueron afectados por la gripe 2.620, entre septiembre y octubre, y que fallecieron 38 personas.

Pero no todo ha sido negro en 2021. El sorteo de la Lotería Nacional nos redimió de la angustiosa quimera, agraciándonos con uno de los quintos premios, dejando en nuestros bolsillos comarcanos casi ocho millones de euros. Según me comentan, bien repartido. Aunque hablo en plural, a mí no me ha tocada nada.