El Córdoba 'copia' al Salamanca UDS con una gira por el extranjero

El Córdoba ha 'copiado' al Salamanca UDS con una gira por el extranjero. Los andaluces han decidido marcharse a Bahréin en medio del parón liguero, a consecuencia de la Copa del Rey, para realizar un stage de ocho días con dos partidos amistosos frente al Al-Riffa y el Al-Khaldiya, por lo que regresarán a España el próximo martes 18 de enero para encarar la competición doméstica con normalidad.

Ya estamos en Baréin Que empiece la aventura! #CCFinBahrain pic.twitter.com/S3aQuV7v5A — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) January 10, 2022

Dicha situación se ha producido por el deseo de los dueños, el fondo de inversión Infinity, del club del Nuevo Arcángel (ahora en Segunda RFEF), para estar cerca de los suyos, lo que recuerda claramente a la exótica pretemporada que el Salamanca UDS realizó en México hace dos años y medio, concretamente antes de que arrancase la temporada 19/20, por iniciativa del presidente Lovato.

En aquel momento, el técnico del conjunto blanquinegro era José Luis Trejo, que finalmente no pudo entrenar por un problema con la licencia en nuestro país, y en aquella plantilla había nombres destacados como Sotres, Chatón, Borja López, Jehu, Galván o Amaro. Así, los charros disputaron varios encuentros antes de volverse al Helmántico, su hábitat, después de una experiencia que no se suele dar en clubes de categorías que no sean de élite.