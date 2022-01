No habrá jornada de Liga ni en Primera ni en Segunda RFEF al disputarse los octavos de final del torneo de Su Majestad

Unionistas y el Salamanca UDS no jugarán este fin de semana por la Copa del Rey. Así, no habrá jornada de Liga ni en Primera ni en Segunda RFEF al disputarse los octavos de final del torneo de Su Majestad, aunque ninguno de ellos se encuentra participando en la competición, dado que los de Dani Mori han sido eliminados por el Elche y los de Calderón no han llegado ni a estar clasificados.

Por otro lado, tampoco se saltará al césped en las categorías profesionales (Primera y Segunda División) y solo un equipo de la tercera categoría sigue vivo en el cuadro, dado que el Atlético Baleares, del grupo contrario a los del Reina Sofía, ya se ha 'cargado' al Getafe y el Celta. Mientras, los conjuntos que pelearán por la Supercopa de España (el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao) en Arabia Saudí tendrán que afrontar sus respectivas eliminatorias la semana que viene en días laborables.

Además, cabe recordar que los de la carretera de Zamora se encuentran en una situación muy delicada después de que se hayan detectado un total de nueve positivos hasta la fecha, siendo siete de ellos de futbolistas y los dos restantes de integrantes del cuerpo técnico.