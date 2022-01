Santolino sufre con el polvo y cede tiempo en el Dakar

Lorenzo Santolino ha vuelto a sufrir en el Dakar, esta vez en una etapa más corta, pero en la que ha hecho aparición el polvo que complica ganar posiciones. Salir bastante atrás y un error en la navegación le han costado otra etapa en la que ha tenido que ceder tiempo, cinco minutos más con respecto a la etapa del lunes. Se mantiene séptimo de la general con opciones a falta de tres etapas para el final.

La etapa de este 11 de enero se planteó como una continuación de la interminable etapa previa, pero con más protagonismo de las zonas de montaña y las pistas y más navegación. Se trata de una de las últimas decisivas antes del final del rally el viernes y llega en un momento en el que todos los participantes están buscando el objetivo final. El salmantino salía a pista en el puesto 20 con la teórica ventaja de encontrarse trazas por delante, pero en los dos últimos días esto ha cambiado: la aparición del polvo ha convertido salir atrás en una desventaja que ha cambiado la situación y las estrategias.

“Etapa de nuevo muy rápida, la zona que parecía más de navegación la han abierto muy bien y ha sido muy fluido. He intentando tirar rápido desde el principio, me encontraba bien, pero he hecho un error de navegación en un cañón, me he ido por una marca y he perdido tres minutos. Luego he entrado en un grupo bastante numeroso, pero con mucho polvo hasta el repostaje. Hasta el final he seguido un buen ritmo y creo que he recuperado algo. A ver mañana cómo es la etapa y si podemos recuperar algo más”, ha destacado.

La victoria de etapa para Sunderland, con Quintanilla y Brabec a menos de dos minutos; Santolino ha perdido algo más de once. Walkner es el nuevo líder, pero se alterna con Sunderland y Van Beveren desde hace unos días. Este miércoles, décima etapa con 375 kilómetros de especial y otros tantos de enlace. La organización anuncia un cambio de paisajes, pero no de tipo de carrera: será una cronometrada muy rápida, pero la organización ha previsto muchos cruces de pista y eso complicará la navegación si se quieren evitar errores.

Clasificación. Etapa 9

1. S. Sunderland (Gas Gas) 3h 48.02

2. P. Quintanilla (Honda) a 2.53

3. R. Brabec (Honda) a 1.47

…

25. L. Santolino (Sherco) a 11.36

General provisional

1. M. Walkner (KTM) 30h 14.03

2. S. Sunderland (Gas Gas) a 2.12

3. A. Van Beveren (Yamaha) a 3.56

…

7. L. Santolino (Sherco) a