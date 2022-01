Nueva dimisión en el Ayuntamiento de Béjar: El popular Raúl Hernández dejará su acta como concejal

Cómo si del juego de las sillas se tratase, el Ayuntamiento de la ciudad textil ve como un nuevo concejal abandonará en próximas fechas su puesto dentro del consistorio bejarano. En esta ocasión se trata de Raul Hernández, del Partido Popular, que toma esta decisión para centrarse en la campaña electoral de su partido de cara a las elecciones del mes de febrero en Castilla y León.

Hernández forma parte de la candidatura del popular Alfonso Fernández Mañueco, ocupando el quinto lugar y el representante bejarano asegura que el propio Mañueco "me ha pedido más implicación en esta campaña y he tenido que renunciar al puesto como concejal porque me parece que es lo más justo. Además, no estoy liberado y al final no puedo compatibilizarlo todo".

Raul Hernández llegó en el pasado septiembre a las Cortes Regionales en sustitución de Salvador Cruz. En el Ayuntamiento de Béjar también aterrizó en esta ultima legislatura ocupando el lugar dejado por la dimisión de Alejandro Romero.

Con esta dimisión en total ya son cinco los ediles que dejan su cargo en el consistorio de Béjar desde junio de 2019: Alejandro Romero por parte del PP y Jennifer del Pozo, Elena Martín Vázquez y José Maria Muñoz Acha por el lado del PSOE.