Esta es la mascarilla que los expertos recomiendan usar ante Ómicron

La sexta ola y la irrupción de la variante Ómicron ha hecho que la mascarilla vuelva a estar más presente en nuestro día a día, ya que también es obligatorio su uso en exteriores. Tal y como ya hemos aprendido a lo largo de la pandemia, aunque todas las mascarillas protegen, no todas lo hacen de la misma manera.

De hecho, ante esta nueva variante, los expertos recomiendan utilizar la mascarilla FPP2 (a poder ser además con ajuste trasnuca), mucho más efectiva para evitar contagiarnos que las mascarillas quirúrgicas, especialmente en espacios cerrados ya que estamos ante una variante mucho más contagiosa.

"No es que las mascarillas quirúrgicas 'no funcionen'. Cualquier mascarilla filtra algo, cualquiera es mejor que ninguna”, pero las mascarillas quirúrgicas “ya no son suficientes para un virus en el aire que se transmite tan rápido o más rápido que cualquier virus conocido por la humanidad", ha explicado, entre otros expertos, José Luis Jiménez, profesor de la Universidad de Colorado, en su perfil de Twitter.