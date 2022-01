CCOO tilda de "cúmulo de despropósitos" las constantes caídas del sistema informático de los Juzgados de Salamanca

CCOO de Salamanca ha denunciado la "paralización de los Juzgados de Salamanca" a consecuencia de una nueva caída del sistema informático. Las aplicaciones volvieron a fallar este lunes en los territorios dependientes del Ministerio de Justicia, como es el caso de Salamanca.

"Este año los funcionarios de justicia han visto de nuevo truncado el deseo que siempre piden a los Reyes Magos, que su única herramienta de trabajo funcione y que nunca llega", señalan desde CCOO.

En esta ocasión, la caída del sistema fue completa y "los funcionarios no han podido realizar ningún tipo de trabajo ante el fallo generalizado en el Sistema de Minerva, que es el que se emplea para realizar toda la tramitación judicial", por lo que este lunes fue "un día completamente perdido". Este martes, "su funcionamiento es muy lento y con fallos en muchísimas aplicaciones: no envían las resoluciones a la firma, da número a resoluciones que no tiene que dar, no itinera exhortos, no abre acontecimientos anteriores, etc. Es decir, un sinfín y un cumulo de despropósitos", añaden.

"Tampoco funcionan correctamente ni Fortuny, que es el sistema que gestiona los procedimientos en Fiscalía, ni funciona bien Lexnet, que es la otra aplicación a través de la cual se comunica la Administración de Justicia con los Letrados y Procuradores", explican al respecto.

No es ni mucho menos la primera vez que el sistema informático causa problemas. De hecho, como apuntan desde CCOO, los problemas se llevan arrastrando desde el año 2017, año en el que se implantó el Expediente Digital. Implantación que, a jucio de CCOO, se realizó “de aquella manera y seguimos arrastrando el caos y las consecuencias de dicha implantación mal hecha desde un principio, y que desde entonces el Ministerio de Justicia se pasa el día parcheando e intentando salvarla como puede, invirtiendo millones en la implementación de las nuevas Tecnologías que nunca funcionan".

El Ministerio de Justicia "debería preguntarse el por qué esto no ocurre en las CCAA con las competencias trasferidas que tienen otros sistemas de gestión procesal que siempre funcionan correctamente".

Este año 2022, añaden, "volverá a ser otro año agotador y desesperante para los trabajadores de la Administración de Justicia. Todos estos problemas y deficiencias lo único que provocan son un hartazgo en los funcionarios, así como una acumulación del trabajo y como consecuencia un gravísimo retraso en la tramitación de los expedientes repercutiendo siempre en los derechos de la ciudadanía".