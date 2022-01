Le pregunto a un tipo por una calle en Salamanca y me dice: ¿No eres de aquí? ¿Estás aquí por trabajo? Le contesto: Soy de Galicia y estoy aquí porque me da la gana. El trabajo que hago lo puedo hacer en cualquier parte. Solo faltaba que uno no pudiera moverse libremente ni siquiera dentro de España. Paletos cerriles los hay en todas partes, pero en Salamanca también hay bastantes. Como aquel paleto de Zamora que decía: los gallegos son muy raros. Y no pensaba que desde Galicia también los zamoranos son raros. Pero el paleto nunca sale de su propia cabeza.

Pero si marcan tanto esas separaciones ¿cómo no va a haber nacionalismos? Hablan de la unidad de España, pero no la sienten. Si uno de Salamanca le habla a uno de Lugo como si fuera un extraño ¿entonces qué coño es España? Seguramente es algo solo para poner una bandera o para llamar al Ejército.

Cada uno cree que su pueblo es el único del mundo entero. Y desprecia a todos los demás, los siente ajenos, aún los del mismo país. Es lo que tiene el no viajar y que no exijan nada en las escuelas, con estas leyes tan progresistas que reparten la ignorancia igualitariamente. Cada pueblo encerrado en sí mismo, y fuera de él las tinieblas exteriores y lo desconocido.

De poco sirve exigir la unidad de España si luego tratas como extraterrestres a los otros españoles. Antes de exigirla empieza por creer en ella y practicarla. Y aprende un poco, coño. En el fondo los dictadores no son más que paletos ignorantes. De modo que estoy en Salamanca porque me da la gana, faltaría más. Como si viviera cerca del río y en la avenida María Auxiliadora me dijeran: no eres de aquí. Acabarán todos en una caverna y solo quien nació en ella será de allí.

ANTONIO COSTA GÓMEZ, ESCRITOR