El verdadero espíritu navideño

En estas fechas navideñas y de Año Nuevo es quizá cuando nos encontramos con más mensajes de ánimo, esperanza y buenos deseos, como la felicitación de Rafa Nadal al ejército de España: “Hola a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas que os encontráis lejos de España. En estas fechas tan especiales quería desearos una muy Feliz Navidad y que 2022 sea un buen año para todos. Sé que es difícil no poder compartir estos momentos con vuestras familias y seres queridos. Os quería agradecer el gran trabajo y la gran labor que hacéis por todos nosotros. Os mando un abrazo muy muy fuerte y muchos ánimos en estos días”. El video ha provocado en las redes sociales numerosos mensajes de agradecimiento del ejército español que está en misión fuera de España con el grito “¡Vamos Rafa! ¡Vamos España!”. Cosas como estas nos hacen ver lo importante que es recibir apoyo y cariño siempre, más aún cuando se está en una situación difícil.

Pero si hay una historia que me ha llegado más al corazón es la carta sin remitente que acompañaba un donativo enviado a Pyfano. Esta carta decía: “¡No estáis solos! Que esta Navidad convierta cada lágrima en ESPERANZA: cada dolor en AMOR; cada corazón triste en contento. Vale la pena luchar por lo que vale la pena tener: Vosotros sois nuestro ejemplo. ¡Feliz Navidad!”. Así, de forma anónima y sin esperar nada a cambio, una vez más actos como estos contrarrestan el egoísmo y el exceso de vanidad a los que estamos demasiado acostumbrados. La verdadera Navidad puede ser esto, la generosidad más pura, la de las personas que demuestran que están y apoyan, aunque no las veamos, sin esperar tan siquiera reconocimientos a cambio.

Por último, os quiero recomendar un inspirador corto de 2009 que habla de la superación de las dificultades y miedos de cada uno, pero sobre todo de la generosidad de las personas que ayudan a ver los obstáculos como una ventaja y como algo extraordinario, para sacar lo mejor de cada uno. La recompensa que reciben estas personas a cambio no tiene límite, la felicidad de los demás que es también la suya. “El circo de las mariposas”, en poco más de veinte minutos, nos enseña a ver la vida desde las posibilidades y no desde las carencias. Valores como el respeto o la dignidad son tratados en este cortometraje que también plantea otros miedos y temores a los que todos (en alguna que otra ocasión) hemos tenido que hacer frente: la necesidad de sentirse aceptados por los demás, romper con las barreras que muchas veces nos ponemos nosotros mismos y que nos impiden alcanzar nuestros deseos…

En corto comienza con la historia de los protagonistas del circo de “fenómenos”, en el que se exhibe a “la mujer barbuda”, “el hombre tatuado” … y a Will, por no tener extremidades, quien, además, era descrito como una burla de la naturaleza a quien Dios mismo le había dado la espalda. En este circo la idea era entretener a la gente a costa de los “fenómenos”, que solo recibían burlas e insultos a cambio. A Will le cambia la vida cuando está en el Circo de las Mariposas, ahí se da cuenta que todos han tenido una vida difícil, llena de obstáculos y problemas en su pasado, pero que Méndez, el dueño del circo, les había dado una segunda oportunidad para crear belleza y ver la vida de un modo más optimista, transformando sus vidas “de orugas” a “esplendidas mariposas”. Como Méndez decía: “Cuanto más grande es la prueba, más glorioso es el triunfo”

Me quedo con una escena, cuando Will, el protagonista, ha conseguido su propósito en el circo, ser feliz y sobre todo provocar felicidad en los que, como él, no tienen una vida fácil. Una vez más la grandeza de las personas se mide con los actos generosos hacia los demás y este es realmente el verdadero espíritu navideño.