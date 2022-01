El PSOE de Salamanca presenta la lista de candidatos para las Cortes de Castilla y León

El PSOE de Salamanca ha presentado públicamente la lista con la que se va a presentar a las Cortes de Castilla y León, una lista encabezada por Fernando Pablos y compuesta por 13 hombres y mujeres “comprometidos con nuestra provincia que vivimos todos en municipios diferentes”, ha señalado Pablos. Quien ha destacado que “los socialistas hemos sido en los últimos años la voz de los salmantinos en las Cortes de Castilla y León y vamos a trabajar para ser la voz de Salamanca e el Gobierno de Castilla y León. Hay una emergencia democrática de finalizar con 35 años de régimen del PP que esta caracterizado por la despoblación y la corrupción, ambas cosas deben superarse con la decencia de Luis Tudanca”.

La vicesecretaria de los socialistas en Salamanca, Elena Diego, ha destacado que se trata de una lista formada por “personas que han venido trabajando estos años de manera incansable, con mucha tenacidad y fuerza”. “Lamenta” que las elecciones se vayan a celebrar en plena sexta ola de la pandemia por la Covid. “El señor Mañueco con una falta absoluta de irresponsabilidad ha decidido con premeditación y alevosía, y me atrevo a decir incluso que, con nocturnidad, decidió que el 13 de febrero se convocaran elecciones. Eso no nos va a hacer perder la ilusión y el compromiso de que hace dos años y medio Luis Tudanca fue elegido para ser presidente de Castilla y León con la mayoría y que lo vamos a volver a repetir”. “Lamentamos que Mañueco haya decidido colocar a los salmantinos y a las salmantinas en una posición de peligro para su salud, no solo por el Covid sino también por la Sanidad en nuestra provincia”, añadía.

Por su parte, la segunda en la lista, Rosa Rubio, añadía que su objetivo es “traer un cambio a nuestra tierra para acabar con las políticas nefastas que han estado en la Junta en los últimos 35 años”. “Queremos una tierra para aprovechar los fondos europeos, Castilla y León necesita un cambio y solo puede venir de la mano del PSOE”.

Consultorios médicos en los pueblos

En lo que respecta a las declaraciones de Alfonso Fernández Mañueco sobre la apertura de los consultorios médicos en los pueblos, Diego destaca que “esa propuesta que me parece importante, legítima y que apoyamos con firmeza desde el PSOE, pero como es posible que alguien que haya cerrado los consultorios médicos diga que ese va a ser su gran compromiso. Nadie le puede creer. Ya no le creemos más, ya no le creen ni los suyos. Salimos a ganar, como salimos la otra vez. Tenemos muy claro que Mañueco no quiere que se movilice la sociedad, que se movilicen los salmantinos. Nosotros creemos en nuestro futro, creemos en nuestros jóvenes y en nuestros mayores”.

Declaraciones Alberto Garzón

Un tema que ha venido siendo protagonista durante los últimos días, han sido las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en una entrevista a un medio británico. Con respecto a ese tema, “nosotros decimos exactamente lo que dijo Luis Tudanca la semana pasada, que son muy claras, que hay declaraciones erróneas pero el gran problema de la agricultura y la ganadería no son esas declaraciones, el gran problema son las políticas del Partido Popular en los últimos 35 años. Y quien tiene que dar explicaciones a los agricultores y ganaderos es el PP”, destacaba Pablos. En lo que respecta a las mociones que va a presentar el Partido Popular, Fernando Pablos añadía que “nosotros no vamos a entrar en este juego, nosotros vamos a seguir trabajando porque los problemas del campo se solucionen".

La lista completa la conforman, en este orden, Fernando Pablos Romo, Rosa María Rubio Martín, Juan Luis Cepa Álvarez, María del Carmen García Romero, Javier Calvo Santiago, Jennifer del Pozo Hernández, Luis Rodríguez Herrero, Sonia Sánchez González, Agustín Navarro Herrera e Inés Sánchez Pablos.

Como suplentes, aparecen en el documento registrado por el PSOE de Salamanca Ángel Gómez Carrasco, María Patrocinio Macías Arévalo y Jorge Martín Arroyo.