Este lunes empezamos las clases los profesores. Todavía algunos se quejan. Me parece un privilegio la cantidad de vacaciones que tenemos. Por lo menos empezar dándolo todo por los alumnos.

Esto no lo tienen los pastores, agricultores y por no hablar de África o Sur América.

Los que se han quedado sin trabajo o los que no lo encuentran. Algunos dicen que no hacen nada. Pero es distinto el descanso de las vacaciones que la desesperación de no tener nada que hacer.

Por otro lado están los ancianos, tampoco tienen nada que hacer en muchas ocasiones. Pero no es plato de gusto la soledad y la sensación que tienen que nadie les necesita.

Lógicamente todos perseguimos los máximos derechos. Pero creo que hay que ser conscientes que deben ser para todos no sólo para unos pocos que tenemos buenos trabajos.

Las diferencias salariales que provoca el mundo del capital son tragicómicas. No puede ser que un futbolista o un youtubers cobre diez veces más que una cirujana o cien veces más que un hortelano.

Lo peor de todo es que la parte de la sociedad acomodada se cree superior al que malvive, están criminalizados.

Los que convivimos con mucha exclusión social e intentamos la cohesión tenemos muchos momentos de impotencia. Las diferencias que más agravan la situación son culturales. Estamos en un momento delicado con varias madres solteras, parece que toman decisiones equivocadas demasiadas veces pero desde luego yo no me siento mejor, ni mucho menos las juzgo. Si los de clase alta santifican las fiestas también la religión de los que ni económica, ni psicológicamente se lo podrían permitir. Porque también las drogas les llevan a distintos callejones sin salida.

Parece que a algunas le tocan todas las malas loterías. No es justo criminalizarlas, pero tampoco es positivo el paternalismo y la caridad.

No entiendo que se pueda mantener un equilibrio social con tanta desigualdad. En algunos países se rompe pero ya están los ejércitos dominados por una élite para mantenerlo por la fuerza. Es un juego hipócrita y muy lejos de conseguir los objeticos del desarrollo sostenible de la agenda dos mil treinta.

El conocimiento global está mediatizado por la manipulación informativa y nos creemos sabios con migajas de la verdad. Somos prisioneros de una falsa libertad.