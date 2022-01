Consejos antes de comprar lubricantes para tu vehículo

Ante la duda el mejor aceite es el sintético, no debemos jugárnosla cogiendo uno barato pues la integridad del motor depende de ello

El lubricante o aceite de motor como el que podemos adquirir en la tienda de Lubrituria es una parte esencial del mantenimiento de nuestro vehículo. De hecho, haciendo el cambio de aceite cuando toca y usando uno de calidad haremos que la vida de nuestro motor aumente.

Si vamos a comprar un aceite para motor vemos que hay decenas de ellos, de muchos tipos y marcas, de forma que hay que saber cuál es el mejor para nuestro coche.

Siempre hay que consultar el manual

En el manual del automóvil, o del vehículo al que vayamos a comprar el lubricante, nos recomiendan una marca y unas especificaciones técnicas que son las mejores para ese motor.

De este modo elegir un buen aceite es muy sencillo, pues solo hay que comprar el que nos dice la marca del vehículo para no equivocarnos y es muy importante que aunque variemos de fabricante de aceite nunca lo hagamos en las especificaciones, a no ser que nos lo recomiende nuestro mecánico.

Cada motor necesita un aceite específico

Las marcas de vehículos no recomiendan aceites distintos por capricho, sino que cada motor necesita un lubricante con unas características distintas, en función del combustible, antigüedad, cilindrada, si lleva turbo o no, etc.

Así, cuando vamos a comprar una lata lo que vemos es que hay dos cifras que marcan la viscosidad. El primer número se refiere a la viscosidad en frío y el segundo a la viscosidad cuando el aceite está caliente.

Esas dos cifras son los datos en los que debemos fijarnos, pues si nos equivocamos es posible estropear el motor o que el coche no arranque.

Es mejor decantarse por un aceite sintético

Aunque cada vez está más en desuso, lo cierto es que aún se vende aceite mineral que es mucho más económico que el sintético, pero que cuida menos nuestro motor y que además debemos cambiar antes.

De esta manera, lo mejor es que nos decantemos por un aceite sintético. Si no es de la marca que pone en el manual del vehículo, siempre optaremos por una de prestigio y compraremos el aceite de mejor calidad que podamos respetando las cifras de viscosidad.

Si el coche enciende mal es posible escoger un lubricante de menor viscosidad

A veces nuestro automóvil no arranca bien y el causante puede ser el aceite. Siempre de acuerdo con el mecánico es posible adquirir un aceite con una viscosidad en frío menor y con la misma temperatura en caliente.

Esto facilitará el arranque, no obstante, hay que saber que si el coche es viejo un aceite más fluido puede terminar en rincones de la mecánica que no queremos, dañando el motor.

Escoger un buen lubricante es muy fácil, pues en el manual del automóvil nos recomiendan uno. Lo podemos cambiar, pero siempre respetando las cifras de viscosidad con el fin de no dañar el motor. Hemos de recordar que ante la duda el mejor aceite es el sintético, y que no debemos jugárnosla cogiendo uno barato pues la integridad del motor depende de ello.