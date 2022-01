Condenado a 7 años y 10 meses de cárcel el indigente que violó a su ex pareja

La Audiencia Provincial ha condenado a 7 años y 10 meses de cárcel al indigente que abusó de su ex pareja, una condena por abusos sexuales y quebrantamiento de condena. En concreto, el hombre está acusado de forzar a su expareja en el Palacete del Paseo de la Estación tres meses después de que le hubieran impuesto una ordena de alejamiento. El tribunal le impone además siete años de libertad vigilada y a prohibición de aproximarse a menos de 250 metros y de comunicarse con la denunciante durante siete años.

Los hechos se remontan a octubre de 2020. La víctima, en su declaración, dijo que se encontraba en el Palacete junto a otra persona y el acusado llegó después. El acusado llegó alterado y comenzó a insultar y a empujar a la víctima. “Empezó a llamarme puta y zorra", y le dijo que no iba a parar hasta que tuviese un hijo con ella. "Me bajó los pantalones" añadía la víctima, que también ha señalado que le bajó la ropa interior y le penetró, produciéndose una eyaculación. "Me sujetaba los brazos, me intentaba quitar y se ponía peor, yo lo que quería es que terminara". La víctima ha señalado que en un principio no lo contó por miedo a que tomaran represalias contra sus hijos.

El acusado, cabe que recordar, que en su declaración señaló "que las relaciones fueron consentidas". "Ella se fue, pero volvió al rato y me volvió a pedir perdón". En ese momento, el supuesto agresor dijo que mantuvieron "relaciones consentidas", que se durmieron y al amanecer volvieron a tener relaciones. "Luego le dije que no volviera porque me podía poner en problemas porque había escuchado que me estaba buscando la Policía" (por otro motivo), añadía.