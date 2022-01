El 2022 y el Zamora le dejan a Unionistas su primera derrota en el campo en Liga tras un partidazo (2-1)

El 2022 y el Zamora le han dejado a Unionistas su primera derrota en el campo tras un partidazo (2-1). Espina ha puesto por delante a los suyos, pero los rojiblancos han conseguido darle la vuelta al partido mediante las acciones ensayadas de la mano de la pizarra del técnico Yago Iglesias. De este modo, los del fútbol popular han pasado de estar terceros con una ventaja cómoda a empatar a 28 puntos, aún en quinta posición, con otros tres equipos en poco rato.

Por su parte, Dani Mori ha decidido salir al terreno de juego con el siguiente once inicial: Salva; Marín, Manu Sánchez, Ramiro, Salinas; Montes, Acosta, Nespral, Íñigo; De la Nava y Espina. Sin embargo, la gran sorpresa de la tarde ha estado en el banquillo con la presencia de Rayco, que no estaba prevista. El extremo no llegaba al duelo por la cuarentena de siete días (ha dado positivo el 3 de enero en el mismo Reina Sofía), pero el club ha indicado a este medio que "tiene una PCR negativa que ha aceptado la RFEF después de valorarla".

El choque ha arrancado con un cuadro local que ha ido a morder a su rival por la necesidad que tiene de sumar puntos en la tabla de clasificación del Grupo 1 de Primera RFEF. Después de dos llegadas de ligero peligro sobre el marco de Salva, el bando visitante ha reaccionado a las mil maravillas. Antes del cuarto de hora, Íñigo se ha inventado una buena jugada dentro del área, ha sacado un centrochut que ha rechazado a medias Villanueva y Espina ha cogido el balón para firmar el 0-1 con su quinta diana del curso para delirio de los más de 1.200 hinchas que se han desplazado desde Salamanca.

Ahí no ha quedado la cosa, puesto que dos cabezazos de De la Nava, a centro de Salinas, y Ramiro Mayor, a la salida de un córner, no han acabado dentro de la meta viriata por los pelos, especialmente en el caso del central, cuyo remate ha sido sacado por un contrario debajo del larguero. Además, en los malos momentos, Salva ha rescatado a los suyos con dos paradones a un remate con la testa de Adri Herrera y a un disparo a bocajarro de Xisco Campos. Por su parte, un ex como Javi Navas (Garay ha sido suplente y Jon Rojo ha salido luego) ha tenido dos grandes oportunidades para igualar las tablas, algo similar a lo que le ha pasado a Montes para el 0-2, aunque el extremo se ha encontrado con la mano de Villanueva al filo del descanso.

Después del paso por los vestuarios, y antes de la hora de batalla, el Zamora ha sido capaz de igualar el luminoso en una acción a balón parado. Carlos Ramos se ha convertido en el autor del tanto después de un claro error defensivo de la escuadra del barrio de San José a la hora de vigilar las marcas. Antes se le ha anulado uno a DLN por fuera de juego. Tras ello, Dani Mori ha colocado a Rayco en el lugar de Montes y Javi Navas se ha llevado una buena pitada de su exafición al irse sustituido del verde. De este modo, el extremo ha visto desde el banquillo el 2-1, obra de Adri Herrera al vencer a Acosta en la pelea por llegar a un esférico colgado desde 3/4 de campo.

El técnico blanquinegro ha querido quemar las naves con Mier y De Miguel, que han pasado la COVID-19 de forma reciente en estos días junto a Rayco, Lama y Borja Herrera después de lo ocurrido, pero no ha habido premio. Unionistas ha quedado destronado en el césped. Adiós al invicto. La viveza y pasión que ha caracterizado a los 90 minutos de la contienda del Ruta de la Plata se han cumplido hasta el pitido final de Collado López. Ahora, a por lo que viene por delante... sin descuidarse.

---------------------

FICHA TÉCNICA

Zamora: Villanueva; Jordan (Parra, min. 86), Xisco, Cordero Espejo; Javi Navas (Kepa, min. 64), Carlos Ramos, Jorge Fernández, Dani Hernández (Luque, min. 64); Adri Herrera (Jon Rojo, min. 80) y Baselga (Coscía, min. 80).

Unionistas: Salva; Marín (Mier, min. 78), Manu Sánchez (Borja Herrera, min. 86), Ramiro, Salinas; Montes (Rayco, min. 65), Acosta, Nespral, Íñigo (Lama, min. 86); De la Nava y Espina (De Miguel, min. 78).

GOLES: 0-1, min. 13: Espina. 1-1, min. 58: Carlos Ramos. 2-1, min. 72: Adri Herrera.

ÁRBITRO: Luis Collado López (colegio manchego). Ha amonestado a Dani Hernández; Turi (preparador de porteros), Manu Sánchez y Carlos de la Nava.

ESTADIO: Ruta de la Plata. 1.200 espectadores de Unionistas en la grada.