Santolino firma una excelente séptima etapa en el Dakar y se acerca al líder

Lorenzo Santolino (Sherco) ha bordado la primera etapa de la semana decisiva del Dakar y como ocurriera en la primera parte de la carrera ha dado un paso adelante en sus aspiraciones. Si entonces fue encontrando el waypoint de la polémica, en el que casi todo el mundo perdió tiempo, hoy ha sido con una etapa a todo ritmo, enganchado a dos de los mejores pilotos de la especialidad, el campeón Benavides y el multiganador de etapas Barreda, con los que ha hecho buena parte del día navegando y dando gas. El resultado, quinto en la etapa y quinto en la general, pero recuperando mucho tiempo: ahora está a 6.34 del nuevo líder (ayer estaba a 18 minutos) y en condiciones de pelear por todo.

La etapa era la primera de la segunda semana tras el día de descanso, más de 400 kilómetros de especial y otros 300 de enlace, con más de 100 kilómetros de dunas para empezar y después un laberinto de pistas en las que se complicaba la navegación un poco. Santolino salía en una posición óptima tras la etapa parada antes del descanso y tenía por detrás a dos ‘aviones’ como Barreda y Benavides con los que ha hecho una etapa sobresaliente. Han marcado un gran ritmo y luego han ido navegando en colaboración para llevar la Honda, la KTM y la Sherco de Santolino a meta con los mejores tiempos: los tres han estado entre los cinco mejores y han recortado mucho.

“La etapa al final se me ha hecho larga por la intensidad. Hemos estado rodando a un ritmo alto, había una zona complicada después del repostaje donde ya he llegado con Barreda y Benavides que me han alcanzado por detrás. Creo que hemos hecho un gran trabajo, hemos rodado juntos bastantes kilómetros sobre todo en esa zona de navegación, nos hemos ayudado bastante a mantener un gran ritmo, entre los tres hemos sacado todas las notas: somos tres mirando un roadbook y te puedes ir ayudando, no hace falta llegar a parar, vas mirando las líneas, y ha sido lo importante para tener un buen ritmo”, ha comentado. “Barreda ha aguantado muy bien el ritmo, ha estado tirando él y cuando se ha hecho más rápida la etapa he empezado a perder un poco el contacto, Joaquim Rodrigues que le habíamos cogido ha empezado a tirar y a partir de ahí he intentado mantener un ritmo alto, pero ya sin referencia. Es un día positivo, en la general me coloco bien, que no quiere decir mucho porque mañana nos tocará perder tiempo, pero lo importante es estar ahí, regular en la clasificación”, ha dicho.

El rally tiene cambio de líder, ya que Sunderland ha perdido bastante tiempo, y pierde a Sanders que se ha caído y se retira. En su lugar, el actual campeón, Kevin Benavides, compañero de etapa de Santolino hoy, asciende a la tercera plaza. El salmantino es quinto y metido de lleno en la pelea por el mayor objetivo.

Clasificación. Etapa 7

1. J. Cornejo (Honda) 3h 28.46

2. K. Benavides (KTM) a 44 segundos

3. J. Barreda (Honda) a 2.51

…

5. L. Santolino (Sherco) a 8.29

General provisional

1. A. Van Beveren (Yamaha) 23h 45.02

2. M. Walkner (KTM) a 5.12

3. K. Benavides (KTM) a 5.23

…

5. L. Santolino (Sherco) a 6.34