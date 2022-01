Unionistas, a por todas contra el Zamora y las bajas

Mandi está sancionado y Rayco y Pitu no llegan al partido por la cuarentena, mientras que el tocado Cortina y Leslie, Abdul, Mier y De Miguel son duda

Unionistas irá a por todas a Zamora en el primer partido del año (domingo, 17:00 horas). Los blanquinegros visitarán el Ruta de la Plata rodeados de más de mil aficionados charros, aunque Dani Mori llega con la enfermería repleta para la cita.

Mandi está sancionado durante cinco jornadas seguidas después de llamar "payaso" al árbitro en el desarrollo del duelo frente a la UD Logroñés. Además, Rayco y Pitu no llegan al choque por la cuarentena que tienen que hacer tras dar positivo en la última semana, mientras que el tocado Cortina y Leslie, Abdul, Mier y De Miguel son duda.

Por ello, el técnico ha comentado lo siguiente en rueda de prensa: "Los jugadores que estén van a rendir al máximo. No tenemos seguro aún los que participarán. Estoy centrado en eso y también preparado para el partido para ir con garantías. Los que se incorporen, bienvenidos".

Por otro lado, Javi Navas, Garay y Jon Rojo se medirán a su exequipo en un duelo en el que buscarán empezar a alzar el vuelo para salir del descenso. No obstante, Diego Hernández, que sufre un desplazamiento de rótula, no estará disponible para el preparador Yago Iglesias. El que tampoco podrá vestirse de corto es el charro Juanan al padecer un problema físico, al igual que un Coque que no tiene ficha.